Ракова: розыгрыши квартир и машин не дали особого эффекта для стимулирования вакцинации

«Мотивационные меры мы вводим. И все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста “Коробку здоровья” предлагаем, не хотите “Коробку здоровья” — 10 тысяч. Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела», — сказала госпожа Ракова в интервью «РИА Новости».
Она отметила, что на темпы вакцинации могут влиять два фактора — рост заболеваемости и ограничения или определенные обстоятельства, например, введение обязательной вакцинации для работников сферы услуг.
«Как только заговорили в начале ноября месяца о том, что будут вводиться обязательные QR-коды, был внесен федеральный закон, мы тоже получили рост желающих привиться, где-то 35−40 тысяч ежедневно», — добавила она.
Госдума на прошлой неделе одобрила в первом чтении правительственный проект поправок к закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», регламентирующий введение в регионах сертификатов иммунного статуса граждан, вакцинированных от ковида, перенесших его либо имеющих медотвод от прививки. Наличие сертификата, содержащего QR-код, может быть условием для посещения ряда общественных мест.