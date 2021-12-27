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09:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Ракова: розыгрыши квартир и машин не дали особого эффекта для стимулирования вакцинации

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что розыгрыши квартир и машин не дали большого эффекта для стимулирования вакцинации. По ее словам, люди в основном прививаются из-за ограничений и негативных сводок по заболеваемости.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Мотивационные меры мы вводим. И все знают, что и квартиры разыгрывали, и машины разыгрывали, и людям пенсионного возраста “Коробку здоровья” предлагаем, не хотите “Коробку здоровья” — 10 тысяч. Но вот такого суперэффекта я от этих мер не видела», — сказала госпожа Ракова в интервью «РИА Новости».

Она отметила, что на темпы вакцинации могут влиять два фактора — рост заболеваемости и ограничения или определенные обстоятельства, например, введение обязательной вакцинации для работников сферы услуг.

«Как только заговорили в начале ноября месяца о том, что будут вводиться обязательные QR-коды, был внесен федеральный закон, мы тоже получили рост желающих привиться, где-то 35−40 тысяч ежедневно», — добавила она.

Госдума на прошлой неделе одобрила в первом чтении правительственный проект поправок к закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», регламентирующий введение в регионах сертификатов иммунного статуса граждан, вакцинированных от ковида, перенесших его либо имеющих медотвод от прививки. Наличие сертификата, содержащего QR-код, может быть условием для посещения ряда общественных мест.

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