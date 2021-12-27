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10:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава Европейского бюро ВОЗ ожидает скорого признания «Спутника V»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) надеются на скорейшее одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил глава Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге. Он отрицает, что столь длительный процесс одобрения препарата является политизацией вопроса.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

«ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины, компания обязалась представить подробную “дорожную карту” для представления данных, чтобы ВОЗ могла ускорить оценку этой вакцины. Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен», — сказал Клюге в интервью ТАСС.

Он добавил, что ВОЗ является организацией, которая основывается на научных доказательствах, поэтому процесс утверждения вакцин для всех производителей одинаков.

ВОЗ относится ко всем заявителям одинаково, используя одни и те же критерии для оценки любого конкретного продукта, в данном случае вакцины от COVID-19.
Ханс Клюге
Глава Европейского регионального бюро организации

Клюге также рассказал, что процедура EUL — основная для ускорения доступности этих вакцин.

Процедура EUL оценивает пригодность еще не лицензированной медицинской продукции во время ЧС, например крупных вспышек заболевания в ряде стран без доступа к вакцинам.

Инспекция ВОЗ планирует посетить Россию в ближайшем феврале в рамках процедуры включения вакцины «Спутник V» в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения.

Напомним, что в июне экспертная группа ВОЗ выявила нарушения при производстве вакцины в Уфе. После этого процесс одобрения был приостановлен, в октябре ВОЗ его возобновила.

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