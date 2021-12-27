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11:15 (мск),

На телеканале «Россия» выходит новый сезон «Сватов»

Новые герои, путешествия за границу, свадьба любимой внучки Жени и другие приключения семей Будько и Ковалевых-Берковичей.

27 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» состоится премьера нового сезона всенародно любимого сериала «Сваты».

Супруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) отправятся на отдых в Белоруссию, который выльется в громкий международный скандал, а безобидная поездка в Грузию обернется чередой невероятных событий. Кроме того, зрителей ждет интересный поворот в личной жизни старшей любимой внучки сватов Жени (Анна Кошмал), которая выросла и собралась замуж.

В новом сезоне «Сватов» появятся новые персонажи в исполнении Виктора Добронравова, Вахтанга Кикабидзе, Михаила Трухина, Джемала Тетруашвили и Ольги Медынич.

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