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11:45 (мск), источник: Коммерсантъ

В России второй день подряд выявили менее 24 тыс. заразившихся COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 23 210 случаев заражения коронавирусом. Это на 2,15% меньше, чем накануне (23 721). Общее число заболевших выросло до 10 415 741, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев заражения:

  • Москва — 2239 (всего — 2 021 841);
  • Санкт-Петербург — 1834 (всего — 845 519);
  • Московская область — 1616 (всего — 636 354);
  • Свердловская область — 554 (всего — 196 517);
  • Иркутская область — 537 (всего — 154 592).

За сутки в России умерли 937 заболевших — на 3,2% меньше, чем вчера (968). Общее число умерших достигло 305 155. За день выздоровели 33 715 человек, всего — 9 293 486.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 68 (всего — 36 488);
  • Санкт-Петербург — 60 (всего — 27 805);
  • Московская область — 52 (всего — 11 917);
  • Красноярский край — 39 (всего — 8470);
  • Воронежская область — 38 (всего — 6826).

По данным на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4%. В ноябре в мире начал распространяться новый штамм коронавируса под названием «омикрон». В России выявили более 40 случаев заражения этим штаммом. Ученые считают, что с «омикроном» вероятность тяжелого течения заболевания и госпитализации на 50−70% ниже, чем с дельта-штаммом, однако распространяется он быстрее, и эффективность вакцин при столкновении с ним ниже. Власти Москвы заявили, что в связи со снижением заболеваемости пока не планируют вводить новые ограничения.

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