В России второй день подряд выявили менее 24 тыс. заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев заражения:
За сутки в России умерли 937 заболевших — на 3,2% меньше, чем вчера (968). Общее число умерших достигло 305 155. За день выздоровели 33 715 человек, всего — 9 293 486.
Регионы—лидеры по числу смертей:
По данным на 24 декабря, уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4%. В ноябре в мире начал распространяться новый штамм коронавируса под названием «омикрон». В России выявили более 40 случаев заражения этим штаммом. Ученые считают, что с «омикроном» вероятность тяжелого течения заболевания и госпитализации на 50−70% ниже, чем с дельта-штаммом, однако распространяется он быстрее, и эффективность вакцин при столкновении с ним ниже. Власти Москвы заявили, что в связи со снижением заболеваемости пока не планируют вводить новые ограничения.