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12:14 (мск), источник: ТАСС

Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты и против штрафов за отказ от вакцинации

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что нельзя вводить штрафы за отказ от вакцинации, а ПЦР-тесты должны быть предельно дешевыми или бесплатными.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Людям и так непросто, и надо как можно деликатнее относится к проблемам людей, связанным с эпидемией. Давление со стороны некоторых бюрократов возрастало вплоть до разговоров, что надо вводить штрафы, что надо вакцинировать принудительно, мы против этого», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

По мнению Фадеева, надо побуждать людей вакцинироваться не с помощью штрафов.

Надо объяснять, уговаривать, по-человечески работать с людьми.
Валерий Фадеев

Он также отметил, что ПЦР-тесты и тесты на антитела должны быть предельно дешевыми или бесплатными. «Срочный ПЦР-тест стоит 4 тыс. рублей — это довольно большие деньги. Я считаю, что должна быть развернута система, когда граждане или бесплатно, или очень дешево могут сделать ПЦР-тест, как впрочем и анализ на наличие антител», — добавил Фадеев.

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