Глава СПЧ выступил за бесплатные ПЦР-тесты и против штрафов за отказ от вакцинации

«Людям и так непросто, и надо как можно деликатнее относится к проблемам людей, связанным с эпидемией. Давление со стороны некоторых бюрократов возрастало вплоть до разговоров, что надо вводить штрафы, что надо вакцинировать принудительно, мы против этого», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник.
По мнению Фадеева, надо побуждать людей вакцинироваться не с помощью штрафов.
Надо объяснять, уговаривать, по-человечески работать с людьми.
Он также отметил, что ПЦР-тесты и тесты на антитела должны быть предельно дешевыми или бесплатными. «Срочный ПЦР-тест стоит 4 тыс. рублей — это довольно большие деньги. Я считаю, что должна быть развернута система, когда граждане или бесплатно, или очень дешево могут сделать ПЦР-тест, как впрочем и анализ на наличие антител», — добавил Фадеев.