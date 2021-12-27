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18:01 (мск), источник: Газета.Ру

Форум классных руководителей подружил между собой 10 000 школьников в со всей страны

Модераторы сообщества «Форум классных руководителей» ВКонтакте подготовили для педагогов несколько флешмобов к новогодним праздникам. Так, например, 350 классов из 50 регионов страны, всего около 10 000 школьников, познакомились между собой, начали общение по переписке и видеосвязи, обменялись подарками и открытками.

Источник: VK.com

С 10 по 24 декабря в сообществе форума прошел фотоконкурс «Новогодний класс». В конкурсном альбоме собралось около тысячи идей оформления школьных кабинетов. Итоги конкурса будут опубликованы 31 декабря — авторы самых креативных фотографий получат призы с символикой сообщества.

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На данный момент сообщество классных руководителей ВКонтакте насчитывает 22,5 тысячи участников. Классные руководители со всей страны делятся новостями, обсуждают волнующие их вопросы в сфере воспитания и образования — отношения с детьми и родителями, мероприятия для класса и участие в конкурсах, эффективные методики воспитания, работа с трудными подростками и многое другое. Для участников сообщества регулярно проходят лекции от приглашенных спикеров.

8 января организаторы сообщества впервые планируют провести новогоднюю вечеринку «Классная встреча о главном». На ней соберутся классные руководители всей страны. Попасть на праздник можно через группу форума ВКонтакте.

В прямом эфире для педагогов пройдет развлекательная программа, подготовленная при участии активных подписчиков — с ведущим зрители разгадают загадки и совершат виртуальное путешествие от Камчатки до Калининграда. Также зрители трансляции получат возможность выиграть сувениры от форума и призы от VK — игрушки и умные колонки Капсула и Капсула Мини с голосовым помощником Маруся.

У голосового помощника Маруся от VK много навыков, которые будут полезны учителям. С Марусей можно тренировать таблицу умножения и произношение, решать математические задачи, слушать звучание музыкальных инструментов, знакомиться с произведениями художественной литературы. Педагоги и ученики могут самостоятельно создавать для Маруси необходимые навыки — для этого есть удобный конструктор.

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