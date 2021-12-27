В Берлинском зоопарке умерла старейшая в Европе белая медведица

Медведица умерла 24 декабря в своем вольере. В последние несколько лет она страдала от болезни сердца и находилась под наблюдением ветеринаров. Катюша была единственной белой медведицей в Берлинском зоопарке. Она также не оставила потомство.
«Конечно, мы внимательно следили за нашей старейшей медведицей в течение последних нескольких лет. Благодаря оптимальному ветеринарному уходу и ежедневному приему лекарств, Катюша смогла достичь столь почтенного для белого медведя возраста. В свой последний день рождения в ноябре она даже съела целый рыбный пирог», — рассказал директор Берлинского зоопарка Андреас Книрим.
Катюша считалась долгожителем, поскольку в дикой природе белые медведи живут не более 25−30 лет, а их средняя продолжительность жизни составляет около 20 лет. Она родилась в 1984 году в одном из старейших зоопарков мира — в города Карлсруэ на юго-западе Германии в федеральной земле Баден-Вюртенбург.
Спустя год маленькая медведица была перевезена в Берлинский зоопарк, и некоторое время она жила в одном вольере с другим белым медведем, которого звали Кнут. Шесть лет назад у белой медведицы были выявлены серьезные проблемы со здоровьем, и в связи с этим ей назначили поддерживающую терапию.
В феврале 2018 года в зоопарке Филадельфии также в возрасте 37 лет скончалась старейшая в США белая медведица Колдилокс. У животного диагностировали сразу несколько заболеваний, включая болезни почек, печень и позвоночника. Зоологи приняли решение усыпить белую медведицу, которая в последнее время плохо питалась и заметно ослабла.
В октябре 2020 года в Московском зоопарке скончалась белая медведица Мурма, которая также достигла почтенного возраста. Ей было почти 30 лет. За свою жизнь Мурма произвела на свет десять медвежат, которые теперь живут в зоопарках Европы, Китая и Японии.
По оценкам Фонда Дикой природы, в мире сейчас проживают от 22 до 31 тыс. особей белого медведя. Из-за резкого изменения климата специалисты заявили, что к 2050 году их популяция может сократиться на 30−50%. В 2015 году белого медведя включили в Красную книгу Всемирного союза охраны природы как вид, который находится под угрозой исчезновения.