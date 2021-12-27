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22:15 (мск), источник: РБК

Главный инфекционист США предупредил об опасности омикрон-штамма

Рост числа случаев заражения омикрон-штаммом COVID-19 в США может нейтрализовать положительный эффект менее тяжелого течения инфекции. Об этом заявил ведущий инфекционист страны, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи в эфире телеканала ABC News.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: AP 2021

«Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни. И мы особенно беспокоимся о непривитых, они наиболее уязвимы, когда у вас есть вирус, который чрезвычайно заразен для людей», — объяснил он.

Фаучи допустил, что число заражений коронавирусной инфекцией в США продолжит расти.

Ранее он говорил, что омикрон-штамм станет доминирующей мутацией COVID-19 в США в ближайшее время.

По его словам, этот вирус необычный, поскольку заболеваемость удваивается каждые два-три дня.

«Уже сейчас в отдельных регионах страны 50% тех, кто находится на самоизоляции, заражены “омикроном”, — отметил специалист.

Он предупредил, что в скором времени больницам придется столкнуться с новой волной нагрузки, особенно в регионах с низким уровнем вакцинации.

Омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в конце ноября в ЮАР и Ботсване. С тех пор он распространился в 89 странах, в том числе в США и России. Первый случай заражения «омикроном» в США выявили 1 декабря, в России — 6 декабря.

В Роспотребнадзоре рассказали, что все граждане, возвращающиеся в страну из ЮАР и соседних с ней стран, на границе проходят тестирование, после чего отправляются в специально подготовленные обсерваторы. Там их также ежедневно тестируют, а при положительном результате помещают в боксы инфекционных больниц.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 21 декабря сообщила, что в России, по последним данным, выявили 41 случай заражения «омикроном». Все заболевшие находятся в стационаре, их состояние оценивается как стабильное.

В Минздраве уточнили, что все случаи заражения «омикроном», зафиксированные в России, являются завозными, а случаев инфицирования внутри страны не было.

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