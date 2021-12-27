Главный инфекционист США предупредил об опасности омикрон-штамма

«Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни. И мы особенно беспокоимся о непривитых, они наиболее уязвимы, когда у вас есть вирус, который чрезвычайно заразен для людей», — объяснил он.
Фаучи допустил, что число заражений коронавирусной инфекцией в США продолжит расти.
Ранее он говорил, что омикрон-штамм станет доминирующей мутацией COVID-19 в США в ближайшее время.
По его словам, этот вирус необычный, поскольку заболеваемость удваивается каждые два-три дня.
«Уже сейчас в отдельных регионах страны 50% тех, кто находится на самоизоляции, заражены “омикроном”, — отметил специалист.
Он предупредил, что в скором времени больницам придется столкнуться с новой волной нагрузки, особенно в регионах с низким уровнем вакцинации.
Омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в конце ноября в ЮАР и Ботсване. С тех пор он распространился в 89 странах, в том числе в США и России. Первый случай заражения «омикроном» в США выявили 1 декабря, в России — 6 декабря.
В Роспотребнадзоре рассказали, что все граждане, возвращающиеся в страну из ЮАР и соседних с ней стран, на границе проходят тестирование, после чего отправляются в специально подготовленные обсерваторы. Там их также ежедневно тестируют, а при положительном результате помещают в боксы инфекционных больниц.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова 21 декабря сообщила, что в России, по последним данным, выявили 41 случай заражения «омикроном». Все заболевшие находятся в стационаре, их состояние оценивается как стабильное.
В Минздраве уточнили, что все случаи заражения «омикроном», зафиксированные в России, являются завозными, а случаев инфицирования внутри страны не было.