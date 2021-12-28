Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 28 декабряДень рождения кинематографа, мощное землетрясение на Сицилии и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
04:57 (мск), источник: Газета.Ру

Доктор Мясников спрогнозировал рост заболеваемости «омикроном» в России

Врач и телеведущий Александр Мясников дал прогноз о том, когда в России может начаться рост заболеваемости штаммом «омикрон» коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

«В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости “омикроном” у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнется и у нас…. У нас с Европой волны коронавируса движутся в противофазе почему-то», — написал Мясников.

Он подчеркнул, что по всем существующим данным «омикрон» «и правда» протекает куда легче штамма «дельта».

Мясников также напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса.

«Сейчас самое время, напоминают американцы своим гражданам. А мы — своим!», — написал врач.

Ранее Мясников заявил, что пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации.

Мясников подчеркнул, что защитные антитела начинают вырабатываться в организме только спустя три недели после получения второй дозы вакцины.

Он также добавил, что у уже переболевших коронавирусом людей вакцинация даст особенно стойки эффект, который, возможно, сможет противостоять штамму «омикрон».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Заразность «омикрон»-штамма сводит на нет плюсы от снижения тяжести болезни
Захарова ответила на выпад Соболь об отпусках за рубежом
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь