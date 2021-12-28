Доктор Мясников спрогнозировал рост заболеваемости «омикроном» в России

«В Европе предполагают, что бурный рост заболеваемости “омикроном” у них продлится до середины января. Я предполагаю, что потом начнется и у нас…. У нас с Европой волны коронавируса движутся в противофазе почему-то», — написал Мясников.
Он подчеркнул, что по всем существующим данным «омикрон» «и правда» протекает куда легче штамма «дельта».
Мясников также напомнил о необходимости вакцинации от коронавируса.
«Сейчас самое время, напоминают американцы своим гражданам. А мы — своим!», — написал врач.
Ранее Мясников заявил, что пациенты, переболевшие COVID-19, получат еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации.
Мясников подчеркнул, что защитные антитела начинают вырабатываться в организме только спустя три недели после получения второй дозы вакцины.
Он также добавил, что у уже переболевших коронавирусом людей вакцинация даст особенно стойки эффект, который, возможно, сможет противостоять штамму «омикрон».