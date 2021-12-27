«Ангара-А5» с разгонным блоком «Персей» впервые стартовала с космодрома Плесецк

«В понедельник, 27 декабря, в 22 часа 00 минут (мск) с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса “Ангара-А5” с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки», — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны РФ отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Ангара-А5» прошли в штатном режиме.
Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.
«Ангара-А5» взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России. «Стартовавшая в 22 часа 00 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения “Ангара-А5” в расчетное время — 22 часа 03 минуты (мск) принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», — сообщили в военном ведомстве.
Орбитальный блок в составе разгонного блока «Персей» и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».
«Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока “Персей” и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН “Ангара-А5”, — сообщили в Минобороны. Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока “Персей” по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.
«В расчетное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск Воздушно-космических сил в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филлипинского моря прошло отделение I, II и III ступеней и сброс головного обтекателя РКН “Ангара-А5”, — добавили в военном ведомстве.
Разгонный блок «Персей» — модернизированная версия блока, создававшегося для ракеты «Протон-М». Разработчиком блока является РКК «Энергия». Как ранее сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, в 2021 году разгонный блок «Персей» впервые будет запущен на тяжелой ракете-носителе «Ангара-А5».
«Ангара» — семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой «Ангары» состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.