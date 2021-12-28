Россияне рассказали, какие обещания дают себе на Новый год

На втором месте по популярности — обещание уделять больше внимания близким, его дают 27% опрошенных. Следом идет желание наладить личную жизнь (26%).
Среди других распространенных обещаний: заняться спортом (25%), сменить место жительства и уделять больше времени своему хобби и увлечениям (по 23%), изменить мировоззрение, отношения к жизни и окружающим (20%).
Выучить иностранный язык и заняться ремонтом хотели бы по 18% участников исследования.
Реже всего россияне обещают себе изменить круг друзей (11%). Не хотели бы ничего менять 6% опрошенных.
Как показало исследование, чаще всего больше читать, заниматься спортом и уделять время хобби хотели бы женщины. Среди тех, кто обещает наладить личную жизнь, сменить место жительства и чаще уделять время близким, больше мужчин.
Опрос ВЦИОМа в январе 2020 года показал, что чаще всего россияне обещали себе больше заниматься семьей, уделять внимание здоровью, больше зарабатывать в новом году, заняться спортом, сменить работу и бросить курить.