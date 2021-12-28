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07:16 (мск), источник: РБК

Россияне рассказали, какие обещания дают себе на Новый год

Чаще всего россияне обещают себе на Новый год заняться образованием и больше читать — как следует из результатов опроса SuperJob (есть у РБК), этот вариант выбрали 30% респондентов. Исследование было проведено 20—24 декабря среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет во всех округах страны.

Источник: РИА "Новости"

На втором месте по популярности — обещание уделять больше внимания близким, его дают 27% опрошенных. Следом идет желание наладить личную жизнь (26%).

Среди других распространенных обещаний: заняться спортом (25%), сменить место жительства и уделять больше времени своему хобби и увлечениям (по 23%), изменить мировоззрение, отношения к жизни и окружающим (20%).

Выучить иностранный язык и заняться ремонтом хотели бы по 18% участников исследования.

Реже всего россияне обещают себе изменить круг друзей (11%). Не хотели бы ничего менять 6% опрошенных.

Как показало исследование, чаще всего больше читать, заниматься спортом и уделять время хобби хотели бы женщины. Среди тех, кто обещает наладить личную жизнь, сменить место жительства и чаще уделять время близким, больше мужчин.

Опрос ВЦИОМа в январе 2020 года показал, что чаще всего россияне обещали себе больше заниматься семьей, уделять внимание здоровью, больше зарабатывать в новом году, заняться спортом, сменить работу и бросить курить.

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