Минздрав рекомендовал вакцину для подростков и препарат «МИР-19» для борьбы с COVID-19

В документе говорится, что омикрон-штамм был впервые обнаружен в Южно-Африканской Республике и Ботсване в ноябре 2021. Этот вариант вируса, по данным Минздрава, «обладает наивысшей контагиозностью» среди всех штаммов. «Омикрон» и «дельта» получили наиболее широкое распространение, отмечают эксперты.
В список вакцин от COVID-19, которые рекомендуется применять, включили препарат для детей 12−17 лет «Спутник М». Также в перечне остались вакцины «Спутник V» и его однокомпонентная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак».
В число лекарств, которые можно использовать для лечения коронавируса, включили новый препарат «МИР 19» (синтетическая малая интерферирующая рибонуклеиновая кислота). Также перечень дополнили препаратом нирматрелвир+ритонавир. Кроме того, ведомство уточнило правила использования антикоагулянтов: длительность их применения может продолжаться до 30 дней «в зависимости от динамики клинического состояния пациента и сроков восстановления двигательной активности».
В прошлый раз Минздрав обновлял рекомендации по лечению коронавируса в октябре. В ноябре в стране зарегистрировали вакцину для детей «Спутник М» центра им. Гамалеи. Вакцинацию подростков планировалось начать до конца года, первые партии препарата выпустили в гражданский оборот на прошлой неделе.
В декабре Минздрав зарегистрировал лекарство «МИР-19». Оно предназначено для профилактики и лечения COVID-19 через ингаляционное или интраназальное введение. Применение препарата противопоказано при беременности, грудном вскармливании, а также тяжелом течении болезни.