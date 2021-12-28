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10:43 (мск), источник: Forbes

Россия оказалась в пятерке самых несчастливых стран

Россия оказалась в пятерке стран с самым низким индексом счастья, согласно данным опроса, который провели Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International и исследовательский холдинг «Ромир».

Источник: РИА "Новости"

В ходе опроса 30% россиян (на 3 процентных пункта меньше, чем в прошлом году) заявили, что они «ни довольны, ни недовольны» своей жизнью, недовольны — 17% (на 1 процентный пункт меньше, чем в прошлом году), очень недовольны — 6%. Довольны своей жизнью — 36% россиян (в 2020 году таких было 34%), очень довольны — 5% (на 2 процентных пункта меньше, чем в 2020-м).

Индекс счастья — это разница между довольными и недовольными жизнью. По этому показателю Россия заняла пятое место с конца, опередив только Гану, Афганистан, Гонконг и Ирак, следует из исследования.

Индекс счастья в России остается на самом низком уровне за последние десять лет. В 2013-м он составлял 24 пункта, в 2014 году резко вырос до 59, затем только снижался — до 18 в 2021 году.

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В топ-5 самых счастливых стран входят Колумбия, Казахстан, Албания, Малайзия и Азербайджан. Как правило, жители Латинской Америки, Африки и Восточной Азии лидируют в индексе счастья, а жители Европы, Ближнего Востока и России всегда настроены более пессимистично, отмечается в исследовании.

В целом среди жителей планеты очень довольны своей жизнью 13%, достаточно довольны — 43%, в разной степени недовольны своей жизнью — 13%.

Наиболее несчастны, согласно опросу, жители Афганистана: 36% говорят, что они недовольны или очень недовольны, в Гане, Украине и Ираке таких 31%, Пакистане и Турции — 23%.

«Уровень счастья напрямую не связан с уровнем дохода. При этом россияне традиционно сравнивали себя не с соседями (как большинство граждан других стран), а с ситуацией в экономически развитых государствах», — прокомментировал Андрей Милехин, доктор социологических наук и президент «Ромир».

Исследование индекса счастья проведено в рамках ежегодного опроса жителей планеты «Конец года». Были опрошены 41 560 человек из 44 стран мира. В каждой стране репрезентативная выборка составила не менее 1000 мужчин и женщин, говорится на сайте «Ромир».

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