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10:49 (мск), источник: РБК

США вдвое сократили рекомендованный срок изоляции при заражении COVID-19

Федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США с десяти до пяти суток сократил рекомендованный срок самоизоляции при заражении коронавирусом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте CDC.

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Источник: AP 2021

«Учитывая то, что мы в настоящее время знаем о COVID-19 и варианте Omicron, CDC сокращает рекомендуемое время изоляции с 10 дней для людей с COVID-19 до 5 дней, если болезнь протекает бессимптомно, с последующим 5-дневным ношением маски в присутствии других», — сказано в документе.

При этом директор CDC Рошель Валенски уточнила, что рекомендации были обновлены в том числе из-за быстрого распространения «омикрона».

«Эти обновления гарантируют, что люди могут безопасно продолжать свою повседневную жизнь. Профилактика — наш лучший вариант: сделайте прививку, сделайте усиленную вакцинацию, наденьте маску», — указала она.

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Омикрон-штамм коронавируса был обнаружен в середине ноября в ЮАР и Ботсване. С тех пор, по данным ВОЗ, он распространился в 106 странах, в том числе в США и России. Первый случай заражения «омикроном» в США выявили 1 декабря, в России — 6 декабря.

Ранее ведущий инфекционист США, директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи отмечал, что омикрон-штамм станет доминирующей мутацией COVID-19 в США в ближайшее время.

По его словам, этот вирус необычный, поскольку заболеваемость удваивается каждые два-три дня. «Уже сейчас в отдельных регионах страны 50% тех, кто находится на самоизоляции, заражены “омикроном”, — указывал он.

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