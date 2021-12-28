12:16 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российские космонавты отметят Новый год селедкой под шубой и сидром
Для праздничного стола у них также заготовлены мандарины и черная икра.
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Космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на МКС, рассказал журналистам о том, как они с коллегами собираются отмечать Новый год.
По словам космонавта, у них уже есть весь необходимый продуктовый запас для праздничного стола: мандарины, черная икра и селедка, из которой они собираются приготовить традиционную «шубу».
А вместо шампанского космонавты будут пить безалкогольный яблочный сидр, который к празднику привезли их американские коллеги.
Российский экипаж будет отмечать Новый год вместе с астронавтами NASA и Европейского космического агентства. И праздновать они будут несколько раз. По словам Шкаплерова, по традиции, Новый год отмечают столько раз, сколько представителей разных стран находятся на станции. Начнут праздновать с московского времени, а затем отметят по европейскому и американскому.
Екатерина Гура