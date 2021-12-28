​​Новую капсулу времени 1887 года обнаружили под памятником в США

В американском городе Ричмонд, штат Вирджиния, в конце декабря строители обнаружили новую — уже вторую — капсулу времени, спрятанную в пьедестале статуи генерала Конфедерации Роберта Ли.
О том, что под памятником спрятан «привет из прошлого», было известно из исторических документов, хранящихся в местной библиотеке. После демонтажа статуи в сентябре рабочие нашли в ее основании металлическую коробку, которую специалисты аккуратно вскрыли 23 декабря. Однако увиденное поставило ученых в тупик — сам ящик оказался не медный, а свинцовый, а вместо сотни артефактов, оставленных жителями города в 1887 году, они обнаружили лишь три книги, монеты и конверт с неизвестными документами.
После вскрытия капсулы специалисты предположили, что ее оставили не горожане, а строители, которые устанавливали памятник. А настоящая капсула может быть до сих пор спрятана внутри пьедестала.
Сразу после этого начались новые поисковые работы, совпавшие с демонтажом последнего основания памятника. И ученые оказались правы. В понедельник, 27 декабря, строители обнаружили тот самый медный ящик, о котором упоминалось в исторических записях. Он находился на уровне земли на 1,2 метра глубже предыдущей находки.
Новую капсулу времени специалисты открывать не спешат. Для начала им нужно внимательно изучить коробку и решить, как лучше это сделать и в каком состоянии могут быть вещи внутри. Считается, что в капсуле спрятаны 134-летние артефакты, памятные вещи Конфедерации и даже редкая фотография Авраама Линкольна.
Ящик покрыли пузырчатой пленкой и отправили для дальнейшего изучения.