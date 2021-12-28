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15:02 (мск), источник: Ведомости

Путин заявил о высокой эффективности «Спутника V» против штамма «омикрон»

Уровень нейтрализации штамма коронавируса «омикрон» вакциной «Спутник V» очень высокий, заявил президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ.

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Источник: Reuters

«Я разговаривал с руководителем Института имени Гамалеи (Александром Гинцбургом, директором Центра им. Н. Ф. Гамалеи. — Прим. ТАСС), они провели исследования, и “Спутник V” точно нейтрализует новый штамм “омикрон”. Он мне сказал, что только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что, по предварительным данным, «Спутник V» демонстрирует высокую вируснейтрализующую активность против «омикрона». Ревакцинация «Спутником лайт» значительно увеличивает вируснейтрализующую активность против «омикрона» через два-три месяца после введения. Cхема вакцинации и ревакцинации препаратами остается прежней, говорил Гинцбург.

«Омикрон» обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова. На данный момент «омикрон» нашли уже более чем в 100 странах мира. Число зараженных этим штаммом удваивается каждые 2−3 дня, предупредила ранее ВОЗ.

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