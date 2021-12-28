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16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сеть попало видео добычи кристаллов из глины

Этот процесс для многих стал открытием.

@pioneerpauly

Pulling out a pair of crystals out of the clay! Unearthing pretty things for the first time is a neat feeling ?? ##crystals ##quartz ##fyp

♬ original sound - PioneerPauly

Пользователи соцсетей массово делятся видеороликом, в котором несколько друзей добывают кристаллы из глины на месторождении кварцев в Блю-Спрингс, штат Арканзас.

На видео мужчина тянет за кусок камня, торчащий из глиняной глыбы. «Он движется!» — повторяет он в предвкушении. В следующую секунду оказывается, что это не камень, а кусок кварца в форме почти идеального кристалла. Через несколько минут добытчик находит еще один крупный кристалл.

На шахте компании Avant Mining LLC, где было снято видео, занимаются не только промышленной добычей кварца, но и пускают на свою территорию туристов, которые могут попытать счастья и сами найти кристалл.

Для многих пользователей соцсети стало открытием, что кварцевые кристаллы можно добывать таким необычным способом — «вытаскивая руками из грязи». За несколько дней с момента публикации видеоролик набрал почти 22 миллиона просмотров.

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