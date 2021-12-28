В Роспотребнадзоре рассказали, кто переносит «омикрон» тяжелее всего

«Вирус распространяется очень быстро, у него очень высокий уровень контагиозности, он гораздо более заразен, чем те штаммы, те изменения, которые мы видели. Но из того, что мы увидели на территории Южно-Африканской республики, он там не вызывает очень тяжелого течения», — сказала Попова.
По ее словам, болезнь у непривитых, которые заразились «омикроном», протекает тяжелее.
«Он поражает большое количество людей сразу, и тяжелое течение только у тех, кто не привит — это абсолютно так и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, тех, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии», — уточнила она.
Точных прогнозов о том, как дальше будет развиваться коронавирус нет ни у кого в мире, однако точно известно только одно: «если мы сегодня не будем прививаться и соблюдать те меры санитарные, которые принимаем, завтра будет гораздо хуже», отметила Попова. Кроме того, для борьбы с вирусом важен коллективный иммунитет, резюмировала глава Роспотребнадзора.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по данным 24 декабря коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 60,4%.