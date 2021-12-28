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17:09 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила, что в России пока доминирует штамм «дельта»

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Штамм коронавируса «дельта» в настоящее время доминирует в России. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«В очень короткое [время] штамм “дельта” стал доминирующим в мире, каковым на сегодняшний день пока и остается. В Российскую Федерацию штамм “дельта” попал с путешественниками, но не из Индии, а из курортных зон мира, где отдыхали наши граждане, и также достаточно широко распространился. Как я уже сказала, он сегодня остается доминирующим в Российской Федерации», — сообщила она на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

В конце марта индийское министерство здравоохранения сообщило, что в стране обнаружили новую разновидность коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Наличие сразу двух мутаций, которые ранее наблюдались в других геновариантах вируса по всему миру, вызывает особое беспокойство. Также сообщалось, что эти мутации обнаруживаются примерно в 15−20% образцов и не встречаются у других известных штаммов.

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