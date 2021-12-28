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17:57 (мск), источник: ТАСС

Умер один из двух близнецов Богданофф, которые вели телепередачи на французском ТВ

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Гришка Богданофф, который вместе со своим братом-близнецом Игорем стал известен благодаря первой на французском телевидении передаче, посвященной научной фантастике, запущенной в 80-х годах прошлого века, умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщило во вторник AFP.

Источник: AFP 2021

В сообщении отмечается, что бывший телеведущий «умер в парижском госпитале».

На французском телевидении братья Богданофф успешно работали с конца 1970-х годов. В частности, в 1982 году они были ведущими телешоу «2002: Одиссея будущего». Ряд выступлений братьев, однако, встречали решительную критику со стороны научной общественности, представители которой расценивали их как антинаучные или псевдонаучные. Не меньшей критике подвергались и выпускавшиеся ими научно-популярные книги.

В конце 1990-х годов братья защитили докторские диссертации. Однако в 2010 году Национальный комитет научных исследований по математике и теоретической физике заявил, что их работы не представляют научной ценности.

Настоящие имена братьев — Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы.

Их отец — Юрий Михайлович Остасенко-Богданов (1928−2012), русский художник татарского происхождения, сын Бориса Богданова, военного кавалериста, погибшего во время событий 1917 года. Во время Второй мировой войны 12-летний Юрий Богданов оказался на оккупированной территории и был угнан на принудительные работы в Германию. Ему удалось перебраться оттуда в Испанию, а после войны он остался во Франции.

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