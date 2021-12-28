Коронавирус: ложные отрицательные тесты в Рождество в Австралии

Лаборатория SydPath во вторник выпустила заявление с извинениями и сообщила, что ошибка, затронувшая в общей сложности 886 человек, произошла из-за того, что работники столкнулись с беспрецедентными объемами тестов.
Первоначально лаборатория признала, что ошибочные сообщения об отсутствии инфекции в день Рождества получили 400 человек. Об ошибке они узнали только на следующий день.
SydPath позже обнаружила, что еще нескольким сотням человек сообщили об отсутствии у них ковида еще до того, как их тесты были обработаны. Во вторник лаборатория сообщила, что 486 человек из этой группы оказались больны.
В своем заявлении SydPath сообщила, что ранее перешла с автоматической системы на ручную, чтобы справиться с возросшей рабочей нагрузкой. «К сожалению, была допущена простая ошибка в обработке данных, в результате которой были опубликованы неверные результаты тестов», — говорится в заявлении компании.
Теперь лаборатория вернулась к автоматизированному процессу обработки тестов и собирается сократить их количество, чтобы поддерживать стандарты работы.
Некоторые из пострадавших опасаются, что, возможно, заразили своих близких.