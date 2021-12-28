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19:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: ложные отрицательные тесты в Рождество в Австралии

Лаборатория в Сиднее сообщала сотням людей, что они не болеют ковидом, хотя на самом деле их тесты дали положительный результат. Сбой произошел из-за ошибки в обработке данных.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Лаборатория SydPath во вторник выпустила заявление с извинениями и сообщила, что ошибка, затронувшая в общей сложности 886 человек, произошла из-за того, что работники столкнулись с беспрецедентными объемами тестов.

Первоначально лаборатория признала, что ошибочные сообщения об отсутствии инфекции в день Рождества получили 400 человек. Об ошибке они узнали только на следующий день.

SydPath позже обнаружила, что еще нескольким сотням человек сообщили об отсутствии у них ковида еще до того, как их тесты были обработаны. Во вторник лаборатория сообщила, что 486 человек из этой группы оказались больны.

В своем заявлении SydPath сообщила, что ранее перешла с автоматической системы на ручную, чтобы справиться с возросшей рабочей нагрузкой. «К сожалению, была допущена простая ошибка в обработке данных, в результате которой были опубликованы неверные результаты тестов», — говорится в заявлении компании.

Теперь лаборатория вернулась к автоматизированному процессу обработки тестов и собирается сократить их количество, чтобы поддерживать стандарты работы.

Некоторые из пострадавших опасаются, что, возможно, заразили своих близких.

Во время загрузки произошла ошибка.
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