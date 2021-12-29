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00:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Шварценеггер стал холостяком после десяти лет бракоразводного процесса

Экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер. Об этом сообщает TMZ.

Источник: AFP 2021

Финальному решению судьи предшествовали десять с половиной лет бракоразводного процесса. Столь долгий срок объяснялся тем, что у супругов «отсутствовала мотивация», а также урегулированием споров о разделе имущества.

При этом еще 27 декабря Шрайвер заявляла, что не исключает возможности сохранить брак.

Арнольд Шварценеггер женился на тележурналистке Марии Шрайвер, приходившейся племянницей президенту США Джону Кеннеди, в 1986 году. В браке у них родились четверо детей. Шрайвер подала на развод в июле 2011 года, хотя к тому времени они с супругом уже несколько месяцев не жили вместе. Причиной разрыва семейных отношений, как выяснилось позже, стало наличие у актера романа на стороне и внебрачного ребенка.

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