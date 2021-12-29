Россиянам не так страшен коронавирус, как защита от него

Основным источником тревог в 2021 году ожидаемо стала пандемия коронавируса и все, что с ней связано: от появления новых штаммов до неопределенности с отпуском, констатируют авторы исследования.
Но если в 2020 году россиян в первую очередь беспокоил риск заражения «короной», то в уходящем году на первое место безоговорочно вышел страх перед введением системы QR-кодов для допуска в общественные места.
Эта фобия занимает лидирующую позицию сразу в 70 регионах, а еще в 12 субъектах входит в топ-3 страхов. И только в самых «невозмутимых» республиках — Дагестане и Ингушетии, а также на Чукотке «QR-паника» уступает место другим тревогам.
Следом идут вакцинация от COVID-19, входящая в тройку главных страхов в 68 регионах, и непосредственно боязнь вируса (46 субъектов). Замыкают условный рейтинг тревога из-за роста числа жестоких преступлений и страх инфляции (места в топ-3 соответственно в 36 и 18 регионах).
Напомним, КРОС ранжирует фобии россиян на основе анализа и сопоставления тем, которые освещаются в СМИ и обсуждаются пользователями социальных сетей. Эксперты выводят отдельные и суммарный индексы, а также исследуют тревожности в региональном разрезе. Если какая-то проблема активно тиражируется СМИ, но не находит отклика в соцсетях, то такой страх авторы исследования считают «псевдофобией». Например, приход к власти в Афганистане «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация) был темой номер один для СМИ, но оставил равнодушными рядовых пользователей. Если же индексы совпадают, то фобия считается реальной.
Коронавирусные страхи, а также рост цен беспокоили россиян в течение всего 2021 года, говорится в исследовании.
А вот жестокие преступления волновали их только в третьем квартале — на фоне массового расстрела учащихся Пермского университета и ряда других резонансных убийств. В первом квартале заметными были страхи, связанные с разгоном протестных акций, во втором и третьем — с климатическими проблемами, в первом и третьем — с давлением государства на соцсети, в первом и четвертом — с внешнеполитической напряженностью.
По данным КРОС, самые «встревоженные» граждане в 2021 году проживали в Москве, Санкт-Петербурге и Вологодской области.
Поводы для опасений у них были одинаковые: коронавирус и инфляция. Следом в рейтинге идут жители Пермского края (жестокие преступления), Архангельской (нашествие волков), Новгородской (политические потрясения) и Тюменской областей (преступления), Крыма и Краснодарского края (погодные аномалии).
Самым «невозмутимым» население оказалось в северокавказских республиках, Якутии, Калмыкии, на Сахалине и в уже упомянутом Чукотском автономном округе.
Директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев пояснил «Ъ», что ранее «спокойная» Вологодская область вошла в число лидеров по уровню тревожности из-за бурной реакции ее жителей на федеральный законопроект о сертификатах иммунного статуса (в СМИ и соцсетях он, как правило, упоминается как «закон о QR-кодах»): «Там прошла акция протеста у здания заксобрания, жители одного из городов области записали видеообращение к президенту, а сотрудники местного общепита даже запустили флешмоб».
Что же касается отсутствия среди лидеров страха вооруженных конфликтов вообще и войны с Украиной в частности, то связанные с внешней политикой фобии обычно оказываются в нижней части рейтинга, добавил Лебедев: «У тревожностей по поводу обострения отношений с США и конфликта с Украиной всегда крайне низкий коэффициент приживаемости. То есть эти темы активно присутствуют в СМИ, но на людей, как видно из социальных медиа, они оказывают незначительное влияние».
Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров согласен с выводами исследования. По его словам, тема коронавируса «рутинизировалась»: «Он вошел в нашу жизнь, занял в ней значительное место, и, если выражаться биржевым сленгом, его “перепродали”. Поэтому сейчас любая новость о нем расходится гораздо хуже, чем год назад. Поведение по отношению к ковиду во многом стало рациональным». А вот тема связанных с вирусом ограничений, напротив, для большинства как раз-таки новая, поэтому волнующая и даже пугающая, констатирует социолог.