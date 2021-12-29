Штрафы для туристов и дачников: За что и на сколько могут наказать на каникулах

Самые большие штрафы грозят дачникам, которые решили отметить Новый год на природе, но забыли про правила поведения на участке. Особенно осторожными нужно быть тем, кто решил совместить приятное с полезным и заняться на каникулах ремонтом и строительством.
Например, если пользоваться скважиной общего пользования без разрешительной документации, то физическому лицу грозит штраф от трёх тысяч до пяти тысяч рублей, а юридическому — от 800 тысяч рублей до одного миллиона рублей. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член Генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов.
К тому же участок необходимо содержать в порядке, не допускать скопления мусора и бурьяна. За хранение или закапывание мусора, по словам юриста, грозит штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
— Нужно следить за своим животным. Если оно проникнет на соседний участок и принесёт вред имуществу, придётся возместить причинённый ущерб в полном размере. За возведение самовольных построек грозит штраф в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей. За ненадлежащий вид забора до 500 рублей. За нарушение требований о высоте забора, материала, из которого выполнен забор, — штраф в размере 5000 рублей, — рассказал Владимир Кузнецов.
По его словам, за несоблюдение правил пожарной безопасности грозит штраф до пяти тысяч рублей. К таким нарушениям относятся: сжигание мусора, нарушение правил жарки шашлыков, разведение открытого огня.
— Участок, заваленный мусором, грозит собственнику штрафом до 50 тысяч рублей. Штрафуют теперь даже за ненадлежащую высоту сугробов, размер штрафа составляет от 5000 до 10 000 рублей, — пояснил Владимир Кузнецов.
Он уточнил, что дачный туалет, расположенный с нарушением нормативов, может обернуться штрафом в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей. За сбитый дрон над дачей грозит штраф в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей, а также компенсация владельцу стоимости причинённого ущерба.
По словам Владимира Кузнецова, за мойку машин на участке грозит штраф в размере от трёх тысяч до пяти тысяч рублей. За нарушение закона о тишине грозит штраф в размере от одной тысячи до трёх тысяч рублей и при повторном нарушении до четырёх тысяч рублей в течение года.
— Стоит учитывать, что в каждом регионе действуют свои правила. Перед отдыхом надо ознакомиться с местными нормами и ограничениями. Также есть общая норма, запрещающая разведение костров в природоохранных зонах. Так, ст. 8.32 КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. В зависимости от конкретных нарушений могут быть наложены штрафы различной величины. Например, нарушение правил пожарной безопасности, повлёкшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, грозит штрафом в размере пяти тысяч рублей, — рассказал юрист, основатель консалтинговой группы vvCube Владимир Ткаченко.
При любой поездке сейчас следует помнить о карантинных ограничениях. Люди, контактировавшие с больным CoViD-19, должны находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления (при развитии заболевания). Но не подлежат изоляции те, кто прошёл полный курс вакцинации (переболевшие CoViD) за последние шесть месяцев. Само собой, при отсутствии у них симптомов коронавируса.
— За нарушение режима карантина, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, в зависимости от конкретного статуса положения в России и регионах, есть целых три санкции. Первая — штраф от 15 тысяч до 40 тысяч рублей для физлиц за несоблюдение противоэпидемических и гигиенических правил при действующей угрозе распространения коронавируса по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Вторая — штраф от 1000 до 30 000 рублей — также для граждан за нарушение установленных правил поведения в режиме угрозы развития ЧС по статье 20.6.1 КоАП, — перечислил Владимир Кузнецов.
Третья — штрафы, устанавливаемые регионами и отдельными городами России, за несоблюдение указаний и других нормативных актов на региональном уровне.
— Основными опасностями для отдыхающих являются: коронавирусные ограничения (они устанавливаются для каждого региона отдельно), незаконная охота, а также использование пиротехники и имитационных боеприпасов. Любителям охоты следует помнить, что органами исполнительной власти устанавливаются правила и места проведения охоты, а также необходимо получение специальных разрешительных документов. В случае нарушения этих правил охотнику грозит уголовная ответственность с наказанием в виде лишения свободы вплоть до пяти лет, — рассказал руководитель уголовно-правовой практики Международной коллегии адвокатов города Москвы «Почуев, Зельгин и партнёры» Никита Головин.
По его словам, правила и ограничения использования пиротехники устанавливаются каждым регионом отдельно. Она может использоваться исключительно в безлюдных местах, иначе это может грозить привлечением к административной ответственности.
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