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10:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жители Британии увидели на улице ярко-розового голубя

Специалисты считают, что в этом случае постаралась не природа.

Жители городка Солихалл в британском графстве Уэст-Мидлендс заметили на улицах ярко-розового голубя. Первой его снимки сделала 17-летняя ученица местной школы по имени Рабиа, которая опубликовала их в соцсетях. Затем голубя несколько раз видели другие жители у магазинов и местных пабов.

По словам очевидцев, птица выглядела здоровой и вполне обычной, если не считать ее странного оперения. Розового голубя в соцсетях прозвали Барби, и он стал местной достопримечательностью.

Орнитологи не разделяют восторга жителей. По словам специалистов, скорее всего, к такому окрасу птицы причастен человек. Вероятно, голубя специально покрасили в розовый цвет, чтобы использовать его в шоу или на свадьбах, но птица, видимо, улетела от хозяина и теперь свободно разгуливает по улицам, удивляя прохожих, пишет Metro.

Екатерина Гура

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