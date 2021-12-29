Античный город Эфес в Турции соединят с морем спустя 2,5 тысячи лет

Турецкие власти решили вернуть исторический традиционный облик древнему античного городу Эфес, расположенному в современной провинции Измир. Около 2500 лет назад он был портовым городом, но из-за оползней, землетрясений и обмеления гавани сейчас находится в 9−10 километрах от воды.
Новый проект двухэтапной реконструкции ландшафта поможет соединить Эфес с морем спустя более чем два тысячелетия. По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, первый этап проекта включает в себя реконструкцию гавани, строительство нового канала, а также создание системы пирсов и волнорезов.
Второй этап проекта заключается в реконструкции исторической территории от шоссе Измир-Кушадасы до порта Эфес.
По словам чиновников, восстановление исторического облика древнего города поможет привлечь больше туристов и христианских паломников, которые приезжают в Эфес, чтобы посетить церковь Марии и другие значимые места.