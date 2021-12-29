Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Античный город Эфес в Турции соединят с морем спустя 2,5 тысячи лет

Власти страны решили вернуть бывшему портовому городу исторический облик.

Турецкие власти решили вернуть исторический традиционный облик древнему античного городу Эфес, расположенному в современной провинции Измир. Около 2500 лет назад он был портовым городом, но из-за оползней, землетрясений и обмеления гавани сейчас находится в 9−10 километрах от воды.

Новый проект двухэтапной реконструкции ландшафта поможет соединить Эфес с морем спустя более чем два тысячелетия. По словам министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли, первый этап проекта включает в себя реконструкцию гавани, строительство нового канала, а также создание системы пирсов и волнорезов.

Второй этап проекта заключается в реконструкции исторической территории от шоссе Измир-Кушадасы до порта Эфес.

По словам чиновников, восстановление исторического облика древнего города поможет привлечь больше туристов и христианских паломников, которые приезжают в Эфес, чтобы посетить церковь Марии и другие значимые места.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь