12:12 (мск), источник: Газета.Ру
Россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год
Россияне перечислили самые бесполезные подарки на Новый год, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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Так, 6% участников опроса выделили среди самых ненужных подарков сувениры и статуэтки, 3% — кухонную утварь, столовые приборы, по 2% — носки, безделушки, конфеты, сладости и шоколад.
При этом около 7% граждан назвали бесполезными все подарки, полученные на Новый год. Однако 71% респондентов отметили, что никогда не получали ненужных подарков. 27% признались, что получали.
«Практически никогда не передаривают подарки, полученные на Новый год, 88% россиян, каждый десятый опрошенный иногда передаривал полученные на Новый год подарки (10%). Женщины делают это в два раза чаще (13%), чем мужчины (6%)», — говорится в сообщении.
Опрос проводился 25 декабря среди 1600 совершеннолетних граждан России.