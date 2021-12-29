Старшеклассников в России будут обучать финансовой грамотности

«В сотрудничестве с Минобрнауки и Минпросвещения продолжится внедрение финансовой грамотности в учебные программы. Планируется закрепить преподавание элементов финансовой грамотности в рамках существующих учебных дисциплин для 10−11 классов (с 2022 года оно уже обязательно в 1−9 классах)», — сообщается на сайте Минфина.
К другим приоритетам развития финансовой грамотности причислены цифровизация образовательных продуктов, расширение охвата и повышение вовлеченности целевых аудиторий, а также обеспечение безопасности потребителей финуслуг.
«Финансовая и инвестиционная грамотность вошла в Стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Так что наш горизонт — именно 2030 год. Для всех нас это безусловное достижение — признание того, что финансовая грамотность — важнейшая составляющая экономического успеха страны», — цитирует пресс-служба министра финансов России Антона Силуанова.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2022 года российские школьники будут изучать финансовую грамотность с первого по девятый класс.