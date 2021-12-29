15:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Соцсеть «ВКонтакте» назвала главные мемы 2021 года
Их выбирали пользователи социальной сети и сайта Memepedia.
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Кот Бендер стал самым популярным мемом года 2021 года по версии пользователей соцсети «ВКонтакте».
Питомец из Австралии настойчиво мяукает и с осуждением смотрит в камеру. «Такое поведение похоже на человеческие эмоции — когда кто-то приходит с требованиями, задаёт назойливые вопросы или выражает пассивную агрессию», — отмечают «ВКонтакте» и Memepedia, которые объявили главные мемы года. Пользователи выбирали их в специальном мини-приложении «Битва мемов». В битве участвовали 35 мемов, их отобрали редакторы сайта Memepedia.
На втором месте постироничный мем «Вы продоёте рыбов?», рожденный в соцсети «ВКонтакте». Он набрал популярность в июле 2021-го благодаря сообществу «Мемы про котов (по ржать)». На картинке коты смотрят на рыбу, разложенную на асфальте для продажи. Между котами и продавцами происходит немного абсурдный диалог: «Вы продоёте рыбов? — Нет, показываем. — Кросивое» (орфография авторов сохранена — Ред.).
Замыкает тройку лидеров мем «А ловко ты это придумал» с цитатой из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». «Одна и та же фраза помогает отмечать и нелепые идеи, и действительно хитрые планы», — отмечают организаторы «Битвы мемов».
На четвёртом месте — абстрактная картинка с Томасом Шелби, главным героем сериала «Острые козырьки», и словом «Бебра».
В топ-5 попал мем с ещё одним киноперсонажем — Домиником Торетто из фильма «Форсаж». Картинки иронизируют над пафосом героя Вина Дизеля и показывают, как он побеждает всех злодеев благодаря семье.
На шестой строчке рейтинга — «Повезло, повезло»: мем иллюстрирует ситуации, в которых человеку улыбнулась удача, или описывает их с иронией.
Далее следует мем «Мы не одинаковые» с актёром Джанкарло Эспозито. Герой сравнивает себя с вымышленным оппонентом и приводит аргументы, почему его собственное поведение лучше.
На восьмой позиции — Евгений Понасенков, который умиротворённо гуляет по парку под песню Ride It. Мем отражает многие жизненные ситуации: с таким же спокойствием можно не спешить на срочную встречу, избегать повседневных дел или рабочих обязанностей.
Следом идёт мем со стримером Алексеем Шевцовым, который наткнулся на неожиданный контент во время своей трансляции. Это мем-реакция: так пользователи выражают крайнюю степень удивления.
Закрывает топ-10 рэпер Джиган с фразой «На чиле, на расслабоне». Она описывает отдых, отпуск или чувство, когда не хочется делать то, что нужно.
Анна Лысенко