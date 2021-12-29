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15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Темзу, которая 60 лет считалась ​​биологически мертвой рекой, вернулась жизнь

Новые исследования показали, что речная экосистема начала восстанавливаться.

Специалисты Лондонского зоологического общества (ZSL) провели масштабные исследования воды Темзы и ее притоков, чтобы узнать, как за последние десятилетия изменилась экосистема реки.

Еще 60 лет назад Темза была настолько грязной и непригодной для жизни подводных обитателей, что ее объявили биологически мертвой рекой. Однако новые исследования показывают, что мероприятия по улучшению очистки сточных вод, сливаемых в реку, и общие мероприятия по улучшению экологии региона принесли свои плоды.

В отчете ZSL говорится о том, что в Темзу вернулись морские коньки, угри, тюлени и даже акулы, которые были замечены в приливной реке, впадающей в море.

Также ученые обнаружили значительное увеличение числа различных видов птиц, морских млекопитающих и естественных сред обитания, в том числе улавливающих углерод солончаков.

Специалисты также подтвердили, что концентрация растворенного кислорода в Темзе улучшилась, что привело к возрастанию численности рыбы, а концентрация фосфора упала, что было связано с улучшением очистки сточных вод. Эксперты отмечают, что Темза до сих пор находится в уязвимой ситуации, но за прошедшие годы многие показатели улучшились и достигли своих исходных данных.

Полученные данные воодушевляют ученых, которые возлагают большие надежды на новую канализационную систему Лондона под названием Thames Tideway, строительство которой должно быть завершено в 2025 году.

Этот новый туннель предназначен для улавливания более 95 процентов разливов сточных вод, попадающих в реку из викторианской канализационной системы Лондона.

Сейчас в Темзе обитает более 115 видов рыб, 92 вида птиц и почти 600 гектаров солончаков, которые являются важной средой обитания для целого ряда диких животных, пишет LADBible.

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Екатерина Гура

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