15:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Темзу, которая 60 лет считалась биологически мертвой рекой, вернулась жизнь
Новые исследования показали, что речная экосистема начала восстанавливаться.
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Специалисты Лондонского зоологического общества (ZSL) провели масштабные исследования воды Темзы и ее притоков, чтобы узнать, как за последние десятилетия изменилась экосистема реки.
Еще 60 лет назад Темза была настолько грязной и непригодной для жизни подводных обитателей, что ее объявили биологически мертвой рекой. Однако новые исследования показывают, что мероприятия по улучшению очистки сточных вод, сливаемых в реку, и общие мероприятия по улучшению экологии региона принесли свои плоды.
Также ученые обнаружили значительное увеличение числа различных видов птиц, морских млекопитающих и естественных сред обитания, в том числе улавливающих углерод солончаков.
Специалисты также подтвердили, что концентрация растворенного кислорода в Темзе улучшилась, что привело к возрастанию численности рыбы, а концентрация фосфора упала, что было связано с улучшением очистки сточных вод. Эксперты отмечают, что Темза до сих пор находится в уязвимой ситуации, но за прошедшие годы многие показатели улучшились и достигли своих исходных данных.
Полученные данные воодушевляют ученых, которые возлагают большие надежды на новую канализационную систему Лондона под названием Thames Tideway, строительство которой должно быть завершено в 2025 году.
Сейчас в Темзе обитает более 115 видов рыб, 92 вида птиц и почти 600 гектаров солончаков, которые являются важной средой обитания для целого ряда диких животных, пишет LADBible.
Екатерина Гура