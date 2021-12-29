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15:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

​В США вскрыли вторую капсулу времени, найденную под статуей генерала Ли

Редкую фотографию Авраама Линкольна в ней не нашли.

Историки и чиновники из города Ричмонд, штат Вирджиния, решили долго не тянуть с открытием второй капсулы времени, которую нашли в понедельник, 27 декабря, в основании постамента статуи генерала Конфедерации Роберта Ли. Изначально ее хотели открыть после новогодних праздников, но анализ медного ящика показал, что внутри может быть вода, а потому нужно извлечь из него артефакты как можно скорее.

В присутствии чиновников и журналистов историки вскрыли капсулу. В медном ящике весом около 16 килограммов они нашли множество артефактов возрастом более 130 лет: кнопку, визитную карточку, рукописные письма, влажные копии политического журнала Harper's Weekly за 1865 год, банкноты Конфедерации и фрагмент снаряда, оставшийся после битвы при Фредериксберге.

Затем, распилив дополнительную секцию коробки, специалисты обнаружили Библию с прикрепленной к ней серебряной монетой 1883 года, справочник Ричмонда, путеводитель по Ричмонду с 1881 года, а еще масонский символ и флаг, вырезанные из дерева и завернутые в конверт.

Также был найден конверт с надписью «Значки армии Северной Вирджинии», несколько пуль времен гражданской войны, пожелтевший альманах 1887 года, книга под названием «Мелочи солдатской жизни» с закладкой, газета от 2 января 1883 года и несколько резинок.

Историки так и не нашли внутри редкую фотографию Авраама Линкольна, которую они надеялись обнаружить. Вместо нее в коробке лежало распечатанное изображение из журнала Harper's Weekly с похорон президента.

Несмотря на то, что часть содержимого капсулы времени была влажной, почти все артефакты хорошо сохранились, пишет The Guardian.

Inside the second 1887 Virginia time capsule

Historians opened a 19th century time capsule that was discovered in the pedestal of the Robert E. Lee monument in Richmond, Virginia. https://abcn.ws/3mGTe3j

Опубликовано ABC News Вторник, 28 декабря 2021 г.

Напомним, первую капсулу времени, найденную под статуей генерала, ученые вскрыли 23 декабря, но ее содержимое не соответствовало описанию в исторических документах.

Екатерина Гура

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