​В США вскрыли вторую капсулу времени, найденную под статуей генерала Ли

Историки и чиновники из города Ричмонд, штат Вирджиния, решили долго не тянуть с открытием второй капсулы времени, которую нашли в понедельник, 27 декабря, в основании постамента статуи генерала Конфедерации Роберта Ли. Изначально ее хотели открыть после новогодних праздников, но анализ медного ящика показал, что внутри может быть вода, а потому нужно извлечь из него артефакты как можно скорее.
В присутствии чиновников и журналистов историки вскрыли капсулу. В медном ящике весом около 16 килограммов они нашли множество артефактов возрастом более 130 лет: кнопку, визитную карточку, рукописные письма, влажные копии политического журнала Harper's Weekly за 1865 год, банкноты Конфедерации и фрагмент снаряда, оставшийся после битвы при Фредериксберге.
Затем, распилив дополнительную секцию коробки, специалисты обнаружили Библию с прикрепленной к ней серебряной монетой 1883 года, справочник Ричмонда, путеводитель по Ричмонду с 1881 года, а еще масонский символ и флаг, вырезанные из дерева и завернутые в конверт.
Также был найден конверт с надписью «Значки армии Северной Вирджинии», несколько пуль времен гражданской войны, пожелтевший альманах 1887 года, книга под названием «Мелочи солдатской жизни» с закладкой, газета от 2 января 1883 года и несколько резинок.
Историки так и не нашли внутри редкую фотографию Авраама Линкольна, которую они надеялись обнаружить. Вместо нее в коробке лежало распечатанное изображение из журнала Harper's Weekly с похорон президента.
Несмотря на то, что часть содержимого капсулы времени была влажной, почти все артефакты хорошо сохранились, пишет The Guardian.
Напомним, первую капсулу времени, найденную под статуей генерала, ученые вскрыли 23 декабря, но ее содержимое не соответствовало описанию в исторических документах.