Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Орхидея-вампир расцвела в «Аптекарском огороде» Готическое растение представляет большую коллекционную ценность для охотников за орхидеями со всего света
Фоторепортажи
16Представительница Индии Харназ Сандху завоевала титул «Мисс Вселенная»
51Главные события 2021 года в фотографиях
17:10 (мск), источник: ТАСС

Евгения Гришковца избрали председателем Общественного совета при ФСИН

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Писатель и режиссер Евгений Гришковец избран на пост председателя Общественного совета при ФСИН России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Общественной палаты РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Новым председателем Общественного совета ФСИН стал писатель и режиссер, актер театра и кино Евгений Гришковец. Его кандидатура была поддержана единогласно», — сказали в пресс-службе.

Заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Гриб, представляя нового главу совета, отметил, что «Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить».

В Общественной палате в среду прошло первое заседание нового состава Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. В мероприятии принял участие новый глава ФСИН Аркадий Гостев.

Ранее Общественный совет при ФСИН возглавлял режиссер Владимир Меньшов. Он умер 5 июля.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Новогодняя открытка ТАСС
Кого мы потеряли в 2021 году
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь