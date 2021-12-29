Евгения Гришковца избрали председателем Общественного совета при ФСИН

«Новым председателем Общественного совета ФСИН стал писатель и режиссер, актер театра и кино Евгений Гришковец. Его кандидатура была поддержана единогласно», — сказали в пресс-службе.
Заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Гриб, представляя нового главу совета, отметил, что «Гришковец — авторитетный человек, на которого сложно надавить».
В Общественной палате в среду прошло первое заседание нового состава Общественного совета при Федеральной службе исполнения наказаний. В мероприятии принял участие новый глава ФСИН Аркадий Гостев.
Ранее Общественный совет при ФСИН возглавлял режиссер Владимир Меньшов. Он умер 5 июля.