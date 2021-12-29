В Китае нашли останки птицы с необычайно длинным языком

У птицы, которая жила одновременно с динозаврами на территории современного Китая, был необычайно длинный язык.
Как выяснили ученые, его размеры превышали длину головы ископаемого существа, окаменелый скелет которого возрастом 120 млн лет обнаружили на северо-востоке страны.
Некоторые современные птицы, такие как дятлы или колибри, тоже обладают очень длинным языком. Но вымершая птица, которую назвали Brevirostruavis macrohyoideus (что означает «птица с короткой головой и большим языком») является самым ранним подобным примером, утверждают ученые из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук, а также Техасского университета в Остине, которым принадлежит открытие.
Команда выдвинула гипотезу, что древняя птица использовала свой длинный язык для ловли насекомых, подобно тому, как дятел использует его, чтобы вытаскивать жуков из отверстий в древесине. Однако не исключено, что доисторические птицы могли питаться и пыльцой с нектаром.