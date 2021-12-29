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17:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае нашли останки птицы с необычайно длинным языком

Это первый известный пример подобных пропорций у пернатых.

У птицы, которая жила одновременно с динозаврами на территории современного Китая, был необычайно длинный язык.

Как выяснили ученые, его размеры превышали длину головы ископаемого существа, окаменелый скелет которого возрастом 120 млн лет обнаружили на северо-востоке страны.

Некоторые современные птицы, такие как дятлы или колибри, тоже обладают очень длинным языком. Но вымершая птица, которую назвали Brevirostruavis macrohyoideus (что означает «птица с короткой головой и большим языком») является самым ранним подобным примером, утверждают ученые из Института палеонтологии и палеоантропологии позвоночных Китайской академии наук, а также Техасского университета в Остине, которым принадлежит открытие.

Команда выдвинула гипотезу, что древняя птица использовала свой длинный язык для ловли насекомых, подобно тому, как дятел использует его, чтобы вытаскивать жуков из отверстий в древесине. Однако не исключено, что доисторические птицы могли питаться и пыльцой с нектаром.

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