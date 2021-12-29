19:17 (мск), источник: Коммерсантъ-FM
«Омикрон» завоевывает Европу
Как власти ЕС справляются с новой волной коронавируса.
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Европа обновила суточные максимумы по заболеваемости COVID-19. Главной причиной этого стало стремительное распространение «омикрона». Этот штамм постепенно завоевывает все больше стран. За последнюю неделю он стал доминирующим в Нидерландах и Швейцарии. Власти этих стран вводят новые ограничения и объявляют локдауны.
Во Франции зарегистрирован абсолютный рекорд за все время пандемии — около 180 тыс. заразившихся за сутки. Это почти вдвое больше, чем заявляло местное Министерство здравоохранения, делая прогноз на построждественские дни.
При этом среди французов довольно высок процент вакцинированных. А 23 млн человек уже получили третью дозу, отметила собственный корреспондент «Ъ FM» во Франции Дарья Злотникова: "Несмотря на рождественские каникулы, у многих на работе в ближайшем окружении все больше и больше людей уходит на карантин. И это становится серьезной проблемой в том числе и для экономики, поскольку количество контактных случаев растет пропорционально. Во Франции пока что очень много неопределенности по поводу того, сколько человек должен быть на самоизоляции. Кого-то сажают на карантин на 10 дней, кого-то — на семь.
И правительство уже вслух говорит о том, что будет пересматривать сроки, особенно для контактных случаев, у которых COVID-19 не подтверждается сразу, поскольку человека можно будет выгнать на работу гораздо быстрее, чем это было предусмотрено. Опять же для экономики это серьезная нагрузка, больничный стоит очень дорого, а отсутствие людей на работе обходится еще дороже. Большинство французов — 80% — все-таки уже привиты.
Многие записываются на ревакцинацию, что сейчас сделать гораздо сложнее. Большинство, конечно, в первые же дни, когда она началась, кинулись записываться. И сейчас просто так прийти в любое место и получить свою дозу невозможно, нужно постоянно искать, ехать в другой район или соседний город, чтобы привиться повторно".
Власти Франции намерены с 15 января ввести вакцинный пропуск, который будет подтверждать, что человек сделал прививки. Отрицательный тест на коронавирус с этого времени не будет считаться достаточным для посещения некоторых заведений, уточнил премьер-министр страны Жан Кастекс. В Великобритании новых ограничений вводить не планируют, несмотря на то что там тоже рекордные значения по заболеваемости — около 130 тыс. человек в сутки. При этом The Guardian подчеркивает, что это неполные данные — еще не учтена статистика по Шотландии и Северной Ирландии.
В Королевстве чувствуются перебои в системе здравоохранения, нехватка медицинского персонала и рабочих рук в других отраслях, рассказал собственный корреспондент «Ъ FM» в Лондоне Андрей Остальский: "В Англии почти 118 тыс. заболевших за день. В Соединенном Королевстве насчитывается уже 130 тыс. Так что есть все основания для тревоги. Тем более что число госпитализаций растет не так быстро и резко, как опасались, но все-таки растет. Может быть, одна из самых острых проблем — это нехватка медицинского персонала, которая вызвана тем, что медики, имеющие дело с больными и зараженными, сами заболевают. И даже если COVID-19 протекает бессимптомно врачи все равно уходят на карантин, самоизолируются, и в результате некому работать.
Это сейчас происходит во всех отраслях экономики, например, стариков мобилизуют водить автобусы, потом что не хватает людей. Что касается жестких мер, введения локдауна, то правительство пока что решение не принимало. Хотя всякие запасные планы учеными, специалистами, соответствующими комиссиями и комитетами, безусловно, разрабатываются. Но политического решения нет, потому что оно будет крайне непопулярным, и премьер-министр Борис Джонсон сейчас очень чувствителен к цифрам опросов. Часть традиционного электората консерваторов придерживается того взгляда, что экономику надо поберечь, и, что бы там ни было, никаких жестких ограничительных мер вводить нельзя, надо учиться жить с вирусом".
В России заболеваемость коронавирусом снижается семь недель подряд, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. За последние сутки выявлено чуть больше 21 тыс. случаев. По последним данным, которые Роспотребнадзор озвучивал 21 декабря, «омикрон»-штаммом в стране инфицированы 41 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, уровень коллективного иммунитета превысил 61%.
Светлана Белова