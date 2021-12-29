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18:45 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор дал рекомендации на период новогодних праздников

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор рекомендует в период новогодних праздников не проводить мероприятия в закрытых помещениях, следует из методических рекомендаций, опубликованных в среду на сайте ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

«Рекомендуется: не проводить новогодние корпоративные мероприятия в закрытых помещениях», — говорится в документе.

В ведомстве также не рекомендуют проводить детские новогодние праздники в торговых и выставочных центрах, а новогодние корпоративные мероприятия — в закрытых помещениях.

«Исключить проведение в фойе, коридорах, холлах торговых и выставочных центров анимационной новогодней программы для детей с проведением конкурсов и выступлением артистов», — говорится в документе.

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Кроме того, не рекомендуется проводить новогодние корпоративные мероприятия в закрытых помещениях. Также работа катков со входом по билетам должна быть спланирована так, чтобы не допустить там массового скопления людей, в пунктах проката и раздевалках следует контролировать соблюдение масочного режима и дистанцирования.

Роспотребнадзор рекомендует допускать на детские новогодние мероприятия с численностью более 200 человек только привитых или переболевших COVID-19 взрослых.

Также рекомендуется заполнять зрительские места не более чем на 50% от площади помещения.

«Проведение новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях с количеством присутствующих более 200 человек проводить только в виде представлений/спектаклей со цены/арены со зрительскими местами при условиях: заполнения зрительских мест не более 50% от проектной вместимости площадки; допуска на мероприятия персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и сопровождающих детей лиц при наличии сведений о законченной вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев», — говорится в документе.

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