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09:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Какие пять находок 2021 года пролили свет на эволюцию человека

2021 год существенно дополнил наши знания о том, как зародилось человечество и как оно развивалось. В нашем обзоре — 5 главных открытий года на тему человеческой эволюции.

Источник: Reuters

Человек-дракон

Китайские исследователи изучили череп, который мог принадлежать совершенно новому виду человека. Ученые назвали его Homo longi от китайского long — дракон. Этот вид жил в Восточной Азии не менее 146 тысяч лет назад.

Предположительно, Homo longi — наш ближайший эволюционный родственник среди известных видов древнего человека, таких как неандертальцы и Homo erectus.

Найденный в Харбине череп — самый большой из когда-либо обнаруженных черепов предков человека. По мнению ученых, он мог вместить мозг, сопоставимый по размеру с мозгом современного человека.

Итоги-2021
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Самый старый наскальный рисунок

На индонезийском острове Сулавеси археологи нашли древнейший из известных наскальных рисунков. Он изображает кабана в натуральную величину. Возраст рисунка — около 45,5 тыс. лет, считают исследователи.

Изображение нашли в одной из известняковых пещер. Размер рисунка — примерно 136 на 54 см, а материалом для него послужила темно-красная охра.

ДНК из грязи

Международная группа ученых, включающая исследователей из России, выяснила, что в пещерной грязи может содержаться ДНК вымерших видов людей, даже если сами окаменелости — кости или зубы — утрачены навсегда.

Дело в том, что органические и минеральные вещества, которые содержатся в пещерных глинах, могут связывать нуклеиновые кислоты. Ученым удалось выделить из отложений ядерные ДНК неандертальцев возрастом от 14 до 550 тысяч лет.

Первые американцы

В США были обнаружены доказательства того, что люди населяли Северную Америку уже больше 23 тысяч лет назад. Это почти на 10 тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.

Окаменелые следы подростков, детей и нескольких взрослых, самым старым из которых не менее 23 тысяч лет, были найдены в национальном парке Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Это самые старые следы человека как в Северной, так и в Южной Америке.

Предполагается, что люди заселили Америку через Берингийский перешеек — природный мост, который соединял Восточную Сибирь и Аляску в период от 27 до 11—10 тыс. лет назад.

Последний выживший

Исследователи в Израиле обнаружили останки ранее неизвестного науке типа древнего человека, который сосуществовал с предками современного человека более ста тысяч лет назад. Ученые считают, что останки, обнаруженные недалеко от города Рамла, — это один из «последних выживших» из очень древней группы людей.

Члены команды исследователей считают, что этот человек произошел от более раннего вида, который, возможно, распространился за пределы региона сотни тысяч лет назад и дал начало неандертальцам в Европе и их аналогам в Азии. Ученые назвали обнаруженный вид Nesher Ramla Homo.

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Анна Лысенко

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