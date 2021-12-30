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11:49 (мск), источник: РБК

«Качели» и «тягомотина»: бизнесмены и политики назвали главные слова года

«Отскок», «качели», «победили». Бизнесмены, политики и топ-менеджеры назвали слова, характеризующие для них 2021 год. Словарь с главными словами и выражениями года также составила и редакция РБК.

Источник: Reuters

Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса: «Перезагрузка».

Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива», и Алексей Васясин, гендиректор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино»: «Качели».

Илья Сачков (арестован по подозрению в госизмене и сейчас находится в СИЗО; ответы редакции РБК передал его адвокат Сергей Афанасьев), основатель Group-IB: «Это нецензурное слово».

Итоги-2021
Главные события, фотографии, открытия и рекорды

Владимир Никольский, операционный директор VK, сооснователь My.Games: «Перспективный / год возможностей».

Герман Греф, председатель правления Сбербанка: «Тяжелый, но успешный».

Андрей Вагнер, гендиректор «Т Плюс»: «Продуктивный».

Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-банка: «Рекордный».

Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка: «Некислый».

Сергей Миронов, сопредседатель «Справедливой России — За правду — Патриоты России»: «Трудный».

Наталья Касперская, президент компании InfoWatch: «Постпандемийный».

Дмитрий Сергеев, гендиректор «AliExpress Россия»: «Возможности».

Антон Елистратов, гендиректор группы «Самолет»: «Успешный».

Захар Прилепин, сопредседатель «Справедливой России — За правду — Пенсионеры России»: «Тягомотина».

Ян Дюннинг, президент и гендиректор сети «Магнит»: Great!

Евгений Дитрих, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании: «Лично для меня это слово “испытание”. Испытание пандемией, ограничением личного общения, невозможностью частых встреч с близкими, страхом за их самочувствие. Испытание новой работой и новой сферой деятельности: коммерция и финансы, долговая нагрузка и прибыльные сделки, социальная и развивающая роль компании. Испытание новым коллективом, сформировавшимся после смены трех генеральных директоров в прошлом году и поэтому очень разнородным. Формированием того, что модно называть словом “команда”. Испытание для группы ГТЛК, которая включилась в реформы, получила утверждаемые правительством КПЭ, актуализированную систему оплаты труда топ-менеджеров и сотрудников, новую долгосрочную программу развития на 2021−2025 годы, наконец-то трехлетний бизнес-план, приступила к разработке стратегии развития. Испытание возможностями самостоятельно строить планы и отвечать за их реализацию».

Максим Акимов, гендиректор «Почты России»: «Это, очевидно, год прививки. Первым коронавирусным вакцинам, в том числе нашему “Спутнику”, уже полтора года, но именно в 2021-м все набрало нормальную скорость. И надеюсь, не сбавит ее — до хорошего коллективного иммунитета еще тысячи и тысячи ампул. Так что призываю прививаться тех, кто еще не».

Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди» и основатель Faberlic: «Ограничения».

Андрей Гурьев, совладелец «Фосагро»: «Непростой, пандемийный».

Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союзмультфильм»: «Для меня это был сложный, противоречивый год. Одним словом — борьба. Ограничительные меры, связанные с пандемией, сделали объективной реальность VUCA-мира с его нестабильностью бизнес-процессов. Приходится постоянно перестраиваться, менять тактику, чтобы остаться на плаву. Принимать неожиданные решения, быть гибкой и при этом удерживать в фокусе глобальные цели. Я думаю, именно эта основа, “подложка” в виде стратегического видения наиболее важна сейчас, поскольку тактические шаги всегда можно перестроить».

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Сергей Анурьев, гендиректор ГК «ЛитРес»: «Это слово “трансформаци‎я”. И на работе: трансформация компании, подходов к управлению, взаимодействия с сотрудниками, и в жизни: многие вещи после ковида и эпидемии стали не такими важными, как казались раньше: поездки, покупки, жизнь завтрашним днем, а многие заняли свое место в приоритетах‎ — здоровье близких, счастье здесь и сейчас, а не завтра».

Андрей Костин, предправления ВТБ: «Это был год отскока от тяжелого пандемийного года».

Максим Басов, совладелец группы «Русагро»: «Штормовой».

Сергей Скуратов, владелец и гендиректор «Уральских авиалиний»: «Победили».

Давид Якобашвили, совладелец Petrocas Energy Group: «Непростой, потому что в силу напряженности он меняет психологическое состояние людей».

Антон Михальков, гендиректор «Росводоканала»: «Неспокойный».

Евгений Петров, глава Роснедр: «Год изменений».

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Крутой».

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