«Качели» и «тягомотина»: бизнесмены и политики назвали главные слова года

Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса: «Перезагрузка».
Штефан Дюрр, президент ГК «ЭкоНива», и Алексей Васясин, гендиректор объединенной сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино»: «Качели».
Илья Сачков (арестован по подозрению в госизмене и сейчас находится в СИЗО; ответы редакции РБК передал его адвокат Сергей Афанасьев), основатель Group-IB: «Это нецензурное слово».
Владимир Никольский, операционный директор VK, сооснователь My.Games: «Перспективный / год возможностей».
Герман Греф, председатель правления Сбербанка: «Тяжелый, но успешный».
Андрей Вагнер, гендиректор «Т Плюс»: «Продуктивный».
Владимир Верхошинский, главный управляющий директор Альфа-банка: «Рекордный».
Сергей Монин, председатель правления Райффайзенбанка: «Некислый».
Сергей Миронов, сопредседатель «Справедливой России — За правду — Патриоты России»: «Трудный».
Наталья Касперская, президент компании InfoWatch: «Постпандемийный».
Дмитрий Сергеев, гендиректор «AliExpress Россия»: «Возможности».
Антон Елистратов, гендиректор группы «Самолет»: «Успешный».
Захар Прилепин, сопредседатель «Справедливой России — За правду — Пенсионеры России»: «Тягомотина».
Ян Дюннинг, президент и гендиректор сети «Магнит»: Great!
Евгений Дитрих, гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании: «Лично для меня это слово “испытание”. Испытание пандемией, ограничением личного общения, невозможностью частых встреч с близкими, страхом за их самочувствие. Испытание новой работой и новой сферой деятельности: коммерция и финансы, долговая нагрузка и прибыльные сделки, социальная и развивающая роль компании. Испытание новым коллективом, сформировавшимся после смены трех генеральных директоров в прошлом году и поэтому очень разнородным. Формированием того, что модно называть словом “команда”. Испытание для группы ГТЛК, которая включилась в реформы, получила утверждаемые правительством КПЭ, актуализированную систему оплаты труда топ-менеджеров и сотрудников, новую долгосрочную программу развития на 2021−2025 годы, наконец-то трехлетний бизнес-план, приступила к разработке стратегии развития. Испытание возможностями самостоятельно строить планы и отвечать за их реализацию».
Максим Акимов, гендиректор «Почты России»: «Это, очевидно, год прививки. Первым коронавирусным вакцинам, в том числе нашему “Спутнику”, уже полтора года, но именно в 2021-м все набрало нормальную скорость. И надеюсь, не сбавит ее — до хорошего коллективного иммунитета еще тысячи и тысячи ампул. Так что призываю прививаться тех, кто еще не».
Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди» и основатель Faberlic: «Ограничения».
Андрей Гурьев, совладелец «Фосагро»: «Непростой, пандемийный».
Юлиана Слащева, председатель правления киностудии «Союзмультфильм»: «Для меня это был сложный, противоречивый год. Одним словом — борьба. Ограничительные меры, связанные с пандемией, сделали объективной реальность VUCA-мира с его нестабильностью бизнес-процессов. Приходится постоянно перестраиваться, менять тактику, чтобы остаться на плаву. Принимать неожиданные решения, быть гибкой и при этом удерживать в фокусе глобальные цели. Я думаю, именно эта основа, “подложка” в виде стратегического видения наиболее важна сейчас, поскольку тактические шаги всегда можно перестроить».
Сергей Анурьев, гендиректор ГК «ЛитРес»: «Это слово “трансформация”. И на работе: трансформация компании, подходов к управлению, взаимодействия с сотрудниками, и в жизни: многие вещи после ковида и эпидемии стали не такими важными, как казались раньше: поездки, покупки, жизнь завтрашним днем, а многие заняли свое место в приоритетах — здоровье близких, счастье здесь и сейчас, а не завтра».
Андрей Костин, предправления ВТБ: «Это был год отскока от тяжелого пандемийного года».
Максим Басов, совладелец группы «Русагро»: «Штормовой».
Сергей Скуратов, владелец и гендиректор «Уральских авиалиний»: «Победили».
Давид Якобашвили, совладелец Petrocas Energy Group: «Непростой, потому что в силу напряженности он меняет психологическое состояние людей».
Антон Михальков, гендиректор «Росводоканала»: «Неспокойный».
Евгений Петров, глава Роснедр: «Год изменений».
Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co: «Крутой».
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