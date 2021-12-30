Институт РАН потратил 742 тыс. руб. на изучение ада и зла

Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тыс. руб. на исследование «Является ли злом существование ада». Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.
В октябре этот договор был исполнен. Единственным поставщиком госзакупки указан Игорь Гаспаров (доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).
Кроме того, согласно сайту госзакупок, Институт философии РАН потратил:
«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — сообщили РБК в Институте философии РАН на просьбу прокомментировать исследование «Является ли злом существование ада».
Руководителем Института философии РАН, при котором заказывались такие работы, до недавнего времени был Андрей Смирнов. Он возглавлял учреждение с 2015 года. Год назад он был переизбран и стал временно исполняющим обязанности директора. Как сообщали в ученом совете института, в ноябре Минобрнауки начало подготовку пакета документов для назначения Смирнова врио директора с 22 декабря 2021 года сроком на год. Однако 30 ноября подготовку прервали, а затем «в самый последний момент совершенно неожиданно для всех» врио стал Анатолий Черняев.
В ученом совете выражали полное доверие Смирнову и заявляли категорическое несогласие с назначением Черняева. Ученые утверждали, что назначение Черняева было проведено спешно, без предусмотренного процедурой обязательного согласования с РАН. Отмечалось также, что ранее Черняев потерял должность заместителя директора института, а затем был снят с должности руководителя сектора истории русской философии.
28 декабря министр науки и высшего образования Валерия Фальков подписал указ, согласно которому научный руководитель Института философии РАН Абдусалам Гусейнов станет врио директора института с 30 декабря.