Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 «Связной» из 90-х. Как Сергей Бодров стал культовым артистом 27 декабря исполняется 50 лет со дня рождения Сергея Бодрова-младшего
Фоторепортажи
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
5От Галифакса до Бейрута: крупнейшие катастрофы в портах
12:26 (мск), источник: РБК

Институт РАН потратил 742 тыс. руб. на изучение ада и зла

За последние месяцы Институт философии РАН заказал несколько исследований, в названиях которых фигурировали слова «ад» и «зло». На последнее ушло 742 тыс. руб. «Все это в рамках закона», — сообщили в институте.

Институт философии Российской академии наук (РАН) потратил 742 тыс. руб. на исследование «Является ли злом существование ада». Об этом свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

В октябре этот договор был исполнен. Единственным поставщиком госзакупки указан Игорь Гаспаров (доцент, кандидат философских наук, работает в Воронежском государственном медицинском университете им. Н. Н. Бурденко и Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ).

Кроме того, согласно сайту госзакупок, Институт философии РАН потратил:

  • 667 тыс. руб. на выполнение научной работы «Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX — начала XX: Основные идеи и позднесхоластические корни». Договор исполнен полторы недели назад.
  • 742 тыс. руб. на исследование «Бесполезная свобода и проблема ада». Единственным поставщиком госзакупки указан Александр Мишура (кандидат наук, преподает в НИУ ВШЭ). Договор исполнен в октябре.
  • 686 тыс. руб. на исследование «Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея». Работа выполняется Богданом Фаулем.

«Все это в рамках закона, в рамках гранта, который выделен. Люди выиграли конкурс на это, и там все распределено изначально из Российского научного фонда», — сообщили РБК в Институте философии РАН на просьбу прокомментировать исследование «Является ли злом существование ада».

Руководителем Института философии РАН, при котором заказывались такие работы, до недавнего времени был Андрей Смирнов. Он возглавлял учреждение с 2015 года. Год назад он был переизбран и стал временно исполняющим обязанности директора. Как сообщали в ученом совете института, в ноябре Минобрнауки начало подготовку пакета документов для назначения Смирнова врио директора с 22 декабря 2021 года сроком на год. Однако 30 ноября подготовку прервали, а затем «в самый последний момент совершенно неожиданно для всех» врио стал Анатолий Черняев.

В ученом совете выражали полное доверие Смирнову и заявляли категорическое несогласие с назначением Черняева. Ученые утверждали, что назначение Черняева было проведено спешно, без предусмотренного процедурой обязательного согласования с РАН. Отмечалось также, что ранее Черняев потерял должность заместителя директора института, а затем был снят с должности руководителя сектора истории русской философии.

28 декабря министр науки и высшего образования Валерия Фальков подписал указ, согласно которому научный руководитель Института философии РАН Абдусалам Гусейнов станет врио директора института с 30 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Врач ответил на вопрос о безопасной дозе алкоголя
«Близка к перегреву»: ЦБ – о состоянии экономики России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь