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11:35 (мск), источник: Life.ru

МВД уточнило требования к допустимому оружию самообороны

Например, распылители газа не должны иметь форму, имитирующую боевые огнестрельные образцы.

Источник: РИА "Новости"

Министерство внутренних дел России подготовило технические ограничения для оружия самообороны, которое может выпускаться в стране или ввозиться из-за рубежа. Эти нормы будут обязательны к соблюдению. Пока они прописаны в проекте приказа ведомства.

В документе говорится о травматических и газовых пистолетах и револьверах, механических распылителях и аэрозольных устройствах, а также электрошокерах. Так, травматическое оружие не должно быть изготовлено из огнестрельного путём переделки, включать какие-то его части. А ещё нельзя, чтобы у него была конструкция, позволяющая производить такие переделки.

«Механические распылители, аэрозольные и другие устройства не должны иметь форму, имитирующую боевое ручное стрелковое огнестрельное оружие. Они должны иметь яркую цветовую окраску отдельных деталей и механизмов», — приводит ТАСС цитату из проекта приказа.

К электрошокерам есть ещё одно требование помимо упомянутых выше: у них должна быть маркировка с индивидуальным номером, причём исключительно на металлической детали.

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