Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Замерзание мыльного пузыря показали на видеоМаленькое зимнее чудо
Фоторепортажи
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
07:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Основные антитела оказались бесполезными против омикрон-варианта

Ученые Института исследований приматов в Геттингене (Германия) выяснили, что омикрон-вариант коронавируса устойчив к основным антителам. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
Новости по темеПолная статистика
Источник: AP 2021

Исследователи показали, что антитела выздоровевших людей практически не ингибируют омикрон-вариант. Антитела после двух вакцинаций BioNTech-Pfizer также показали значительно сниженную эффективность, однако после третьей дозы эффективность в некоторой степени восстанавливается. Гетерологичная вакцинация Oxford-AstraZeneca и BioNTech-Pfizer также характеризуется повышенной защитой против штамма омикрон.

SARS-CoV-2, похоже, распространяется быстрее, чем любой предыдущий штамм, и вскоре может доминировать во всем мире. Инфекция SARS-CoV-2 и вакцинация приводят к выработке антител, которые в значительной степени способствуют защите от тяжелого заболевания, несмотря на сниженную нейтрализующую способность антител.

В настоящее время для лечения COVID-19 используются комбинации антител казиривимаб и имдевимаб, этесевимаб и бамланивимаб. Однако ученые показали, что эти антитела в значительной степени неэффективны против S-белка омикрона. В то же время сотровимаб является исключением и может быть полезен для лечения коронавирусной инфекции.

 Жириновский предложил перенести новогодние праздники
Мошенники начали оформлять на россиян кредиты через «Госуслуги»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь