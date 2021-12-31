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10:10 (мск), источник: Газета.Ру

Минздрав выдал постоянную регистрацию препарату для лечения коронавируса «КОВИД-глобулин»

Минздрав России выдал постоянное регистрационное удостоверение препарату специфического иммуноглобулина для лечения коронавируса «КОВИД-глобулин», сообщается на сайте Ростеха.

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Источник: РИА "Новости"

«Разработка холдинга “Нацимбио” госкорпорации Ростех в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат “КОВИД-глобулин” получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», — говорится в публикации.

«КОВИД-глобулин» создан на основе плазмы крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией и получивших антитела. Введение препарата помогает не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию.

Клинические испытания показали, что применение «КОВИД-глобулина» в составе терапии в 70% случаев предотвращало возникновение у пациентов целого ряда осложнений. Наибольшую эффективность средство показало при использовании на ранних стадиях заболевания COVID-19.

В сентябре этого года препарат «КОВИД-глобулин» прошел первую фазу клинических испытаний. Сообщалось, что это первый в мире специфический иммуноглобулин против коронавируса.

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