Минздрав выдал постоянную регистрацию препарату для лечения коронавируса «КОВИД-глобулин»

«Разработка холдинга “Нацимбио” госкорпорации Ростех в ходе клинических испытаний подтвердила эффективность, безопасность и способность нейтрализовывать коронавирус. По итогам исследований препарат “КОВИД-глобулин” получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России», — говорится в публикации.
«КОВИД-глобулин» создан на основе плазмы крови людей, переболевших коронавирусной инфекцией и получивших антитела. Введение препарата помогает не допустить перехода заболевания в более тяжелую форму и побороть инфекцию.
Клинические испытания показали, что применение «КОВИД-глобулина» в составе терапии в 70% случаев предотвращало возникновение у пациентов целого ряда осложнений. Наибольшую эффективность средство показало при использовании на ранних стадиях заболевания COVID-19.
В сентябре этого года препарат «КОВИД-глобулин» прошел первую фазу клинических испытаний. Сообщалось, что это первый в мире специфический иммуноглобулин против коронавируса.