10:49 (мск), источник: ТАСС
В России сообщили о разработке теста, сразу определяющего штамм «омикрон»
НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН сообщила, что в РФ разработана тест-система, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к омикрон-штамму. При этом выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика, но при этом на выходе медики смогут получить в два раза больше информации, сказали в четверг ТАСС в институте, который является одним из разработчиков системы.