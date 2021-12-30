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10:49 (мск), источник: ТАСС

В России сообщили о разработке теста, сразу определяющего штамм «омикрон»

НОВОСИБИРСК, 30 декабря. /ТАСС/. Пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН сообщила, что в РФ разработана тест-система, которая одновременно выявляет наличие генетического материала коронавируса и определяет, относится ли он к омикрон-штамму. При этом выполнение теста занимает столько же времени, сколько и традиционная ПЦР-диагностика, но при этом на выходе медики смогут получить в два раза больше информации, сказали в четверг ТАСС в институте, который является одним из разработчиков системы.

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Источник: Reuters

Кроме ИХБФМ в создании системы приняли участие резидент новосибирского биотехнопарка компания «Современные лабораторные технологии», уже разработавшая несколько тест-систем на коронавирус, и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М. Кирова.

«Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время», — добавили в пресс-службе института.

Как подчеркивается, вариант коронавируса «омикрон» распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить.

Омикрон-штамм коронавируса отличается от других большим количеством мутаций, что потенциально делает его более устойчивым к существующим вакцинам. По мнению некоторых экспертов, штамм активно поражает детей.

«При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая», — сообщили в пресс-службе.

Предполагается, что тест-система будет использоваться для обеспечения противоэпидемической безопасности. Материалом для анализа служит мазок из носо-/ротоглотки человека.

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