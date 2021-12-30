Как церковь использует высокие технологии для привлечения новых последователей

За последние годы ряды прихожан американских религиозных организаций стабильно редеют, а за два года пандемии картина стала совсем печальной. Церкви обратились за содействием к высоким технологиям, чтобы с их помощью найти подход к сердцам и душам американцев и увеличить число последователей. Такую помощь, причем довольно эффективно, оказывает, например, компания Gloo. Как сообщает The Wall Street Journal, с помощью анализа личных данных американцев, их активности в сети платформа находит индивидуальный подход к ним, а также делает прогнозы на основе собранной информации.
По данным самой Gloo, на ее услуги подписались уже более 30 тыс. церквей, а это около 10% всех церквей в США.
Какие-то данные Gloo покупает у сторонних организаций или собирает из открытых источников и опросов общественного мнения, какие-то данные ей предоставляют сами религиозные организации. Чем больше подробностей о личной жизни конкретного человека, тем больше возможностей найти к нему подход и убедить его, что ему нужна конкретная религиозная организация. Сервис рассылает рекламные обращения потенциальным прихожанам, в которых предлагается помощь, поддержка церкви, обещается что-то лучшее.
Очевидно, что особенно восприимчивы к такой рекламе люди, переживающие горе или утрату, либо имеющие серьезные проблемы — долги, депрессия, зависимости — поэтому при анализе big data выискиваются в первую очередь именно они. Все эти обстоятельства учитываются при составлении рекламных обращений. Кроме того, сервис подбирает ссылки на сайты, на которых посетитель может увидеть советы обратиться в какую-то местную церковь в какой-то сложной жизненной ситуации. И эти сайты сервис рекламирует через социальные сети и продвигает в Google. Такие сайты могут всплыть в результатах поиска, если пользователь напишет в строке запроса, например, «как мне справиться с горем», «как пережить развод» или «как сохранить брак».
Сейчас у компании есть личные данные около 245 млн американцев. Какую-то часть услуг сервис предоставляет бесплатно. Но есть и услуги премиум, такой пакет обходится в среднем $1500 в год. В компании заявляют, что ими движет желание обеспечить церкви такой же доступ к технологиям, которым пользуются крупные корпорации. По мнению руководства Gloo, это хорошее и правильное дело.
В беседе с WSJ несколько религиозных организаций рассказали о своем опыте использования анализа «больших данных». Внеденоминационная христианская церковь Westside Family Church, действующая в Канзасе, с помощью Gloo выходит на людей с финансовыми проблемами.
«Церковь прилагает все силы к тому, чтобы любой ценой найти заблудшую овцу, нуждающуюся в помощи. Многие люди испытывают боль и одиночество. И если они сами не идут в церковь, тогда церковь придет к ним.
А big data показывает, куда именно нужно идти. Например, в своей работе для Westside Family Church специалисты Gloo проанализировали данные американцев в этом регионе и сделали прогноз о том, что 25% супружеских пар, живущих в радиусе 10 км от церкви, находятся на грани развода, у 26% живущих там американцев есть зависимость от опиоидов, а в 3% домохозяйств есть лица, находящиеся в депрессии или испытывающие тревогу.
Довольны сотрудничеством с Gloo и в Южной баптистской конвенции в Даллас-Форт-Уорт. Анализ big data указал более чем на десяток людей, тяжело переживающих развод, утрату, испытывающих тревожность. Как рассказал пастор этой церкви Крис Каннингтон, в числе этих людей была женщина, потерявшая мужа из-за COVID-19. Она воспользовалась предложением помощи со стороны церкви, начала посещать специальную группу поддержки переживающим горе людям, а потом стала посещать и богослужения. По словам пастора, такие технологии дают хорошую возможность «говорить с людьми, которые уже движутся в нужном направлении».
Впрочем, технологии не остаются за порогом церкви после того, как его переступают верующие и новообращенные. Теперь в некоторых храмах можно услышать проповедь в исполнении не священника, а робота, можно молиться с помощью «умного» браслета-четок eRosary, автоматически считающего прочитанные молитвы, или увидеть робота-монаха.
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