Глава ВОЗ заявил о «цунами новых случаев» из-за «дельты» и «омикрона»

Глава ВОЗ подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает тот факт, что омикрон-штамм является более заразным. «Это может привести к цунами случаев, что может значительно усилить давление на системы здравоохранения по всему миру», — считает Гебрейесус.
Вместе с тем он отметил, что при заражении «омикроном» болезнь может протекать в более легкой форме, но этот факт не должен привести к потери бдительности.
«Штамм “омикрон” может быть менее серьезным по тяжести течения заболевания. Однако нельзя недооценивать и то, что он является более заразным. Это может быть очень опасно», — убежден глава ВОЗ.
По его мнению, ключом к завершению пандемии является устранение неравенства в области здравоохранения.
«Пока это неравенство сохраняется, вполне возможно появление новых вариантов, которые смогут обходить имеющиеся меры и будут обладать устойчивостью к существующим вакцинам», — полагает Гебрейесус.
21 декабря директор европейского регионального подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что во многих странах Европы в ближайшие недели омикрон-штамм вытеснит другие варианты коронавируса, что вызовет «значительный всплеск» числа новых пациентов.
«Огромное количество новых заболеваний COVID-19 может привести к росту числа госпитализаций и повсеместным нарушениям в системах здравоохранения и других важнейших службах», — говорил Клюге.
В конце ноября британские ученые выявили новый штамм коронавируса «омикрон» в ЮАР и Ботсване. С тех пор случаи заражения новым вариантом зафиксировали в более чем 100 странах. В ВОЗ отмечали, что омикрон-штамм распространяется «чрезвычайно быстро», а также добавили, что ожидают роста числа госпитализаций и смертей из-за распространения штамма.
На этом фоне Россия ввела ограничение на въезд для иностранцев из нескольких стран. В России выявили несколько десятков человек с омикрон-штаммом, первые случаи были зафиксированы 6 декабря. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России омикрон-штамм выявлен у тех, кто недавно вернулся из стран Африки. По ее словам, заболевание протекает у них в легкой форме.