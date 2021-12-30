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12:40 (мск), источник: Телеканал 360°

Королевский гвардеец сбил ребенка в Лондоне. Видео

Солдат королевской гвардии сбил ребенка в Лондоне во время дежурства. Мальчик случайно оказался у него на пути, когда тот совершал обход. О происшествии написал Daily Mail.

Момент столкновения мальчика и гвардейца заснял один из пользователей TikTok, который и выложил нашумевшее видео.

@user7312510220627

Nobody is safe ? #england #royalguards #foryou #foryoupage #london

♬ original sound - user7312510220627

Туристы фотографировали лондонских марширующих гвардейцев в их традиционной форме, когда ребенок встал у них на пути, по всей видимости, не замечая опасности. За пару метров до мальчика гвардеец крикнул «make way», что переводится как «уступи дорогу», но тот растерялся и не успел отойти. Солдату пришлось перешагнуть через сбитого им же мальчика.

После падения мальчика солдат проверил, все ли с ним хорошо, но этот момент уже не был запечатлен камерой — о нем журналистам рассказал пресс-секретарь Министерства обороны. Он указал, что знает об этом событии в Тауэре.

Выкрик «make way» — это обычное для британской гвардии предупреждение, после которого все должны разойтись и уступить дорогу патрулирующим солдатам.

Во время загрузки произошла ошибка.
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