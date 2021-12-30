11:26 (мск), источник: Известия
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Новые правила начисления пенсий, повышение МРОТа, отмена обязательного техосмотра и другие новшества.
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C начала года россиян ждет повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также новые правила оформления и начисления пенсий — теперь существенная часть процессов, связанных с их оформлением и перерасчетом, будет проводиться в беззаявительном порядке. Для большинства водителей отменят требование об обязательном техосмотре для оформления ОСАГО, зато с начала января вырастут акцизы — в том числе на топливо, автомобили, алкоголь и сигареты. Подробнее об этих и других нововведениях начала года — в традиционном обзоре «Известий».
С начала года в России будет установлен новый прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 12,6 тыс. рублей на душу населения (сейчас — 11,6 тыс. рублей на душу населения). Для трудоспособного населения — 13 793 рубля, для пенсионеров — 10 882 рубля, для детей — 12 274 рубля.
Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда — в 2022 году федеральный МРОТ установлен на уровне 13 890 рублей (сейчас — 12,7 тыс. рублей), соответствующий документ Владимир Путин подписал в начале декабря.
Напомним, что от установленного размера прожиточного минимума зависит размер пособий и социальных выплат. А федеральный МРОТ определяет размер страховых взносов для малого и среднего бизнеса, а также расчет оплаты больничных листов.
Кроме того, сразу после Нового года изменятся правила оформления и начисления пенсий.
С 1 января 2022 года перерасчет пенсий для неработающих пенсионеров для получения социальных доплат будет производиться автоматически — подавать для этого заявление не потребуется.
При оформлении пенсии личное присутствие заявителя в Пенсионном фонде РФ тоже не потребуется: все необходимые документы уже будут в распоряжении ПФР. Подать заявление можно будет на сайте госуслуг. Там же, на сайте, мужчинам старше 45 и женщинам старше 40 лет будет доступна информация о состоянии пенсионного счета, предполагаемом размере пенсии и накопленных баллах.
Доплаты к страховой пенсии тем, чей трудовой стаж составляет 30 или более лет, по старости или инвалидности тоже начислят автоматически, так же как и пенсионные выплаты людям с ограниченными возможностями при достижении пенсионного возраста.
Кроме того, начнут действовать и дополнительные надбавки — так, жители сельской местности с 2022 года смогут получить надбавку в размере 25%. Правда, коснется она только тех, кто прожил на селе не менее 30 лет.
Уже в начале года в стране должны отменить обязательное прохождение техосмотра для оформления полиса ОСАГО для тех, кто ездит на новых машинах и использует их в личных целях.
Напомним, что эта мера обсуждалась в России в течение последнего года. В Совете Федерации документ приняли в конце декабря. Ожидается, что вступить в силу он должен уже 1 января.
С этого момента пройти ТО и получить диагностическую карту должны будут только владельцы транспортных средств старше четырех лет, которые планируется поставить на учет либо зарегистрировать смену владельца (например, при продаже).
Обязательным техосмотр останется для транспорта, предназначенного для пассажирских или грузовых перевозок — в частности, для автобусов, грузовиков и машин такси.
Откажутся в России с 2022 года и от бумажных больничных. Теперь получить их можно будет только в электронном виде.
Об этом ранее сообщили в Федеральной службе социального страхования.
— Распечатку ЭЛН, талоны из медицинской организации и другие виды бумажных носителей для кадровой и бухгалтерской службы от работников получать не требуется, — говорится на сайте ведомства.
Новшество коснется всех трудоустроенных россиян, за исключением тех, кто находится под госзащитой, либо работников, сведения о которых составляют государственную тайну.
Одновременно с начала года традиционно подорожают акцизы.
Это коснется спиртных напитков. Подорожают акцизы в том числе на этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию, виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное и фруктовое сусло, сидр, пуаре, медовуху, игристые вина (шампанские), пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%.
Также вырастут акцизы на табачную продукцию. Сюда входят табак, сигары, сигариллы, сигареты, папиросы, электронные системы доставки никотина и так далее.
Автомобилистам стоит ждать повышения акцизов на легковые автомобили с мощностью двигателя более 90 л.с., мотоциклы, бензин, дизельное топливо и масла.
Кроме того, с начала года вступят в силу новые ГОСТы, разработанные Росстандартом для алкогольной продукции — как для крепких напитков, так и для слабоалкогольных.
Однако, как стало известно в середине декабря, напечатать новые этикетки в срок для всех напитков производители не успевают, поэтому сразу после праздников речь может идти о сокращении количества спиртных напитков на полках магазинов.
Дополнительные трудности ждут поставщиков заграничных игристых вин. Напомним, по закону, принятому летом этого года, шампанским в России может считаться только продукция отечественных виноделов. Остальные напитки, в том числе произведенные в Шампани, могут продаваться только как игристое вино.
Для этого необходимо оформить новые декларации и изменить этикетки. Ранее по просьбе импортеров и производителей правительство России ввело мораторий на проверки, однако срок его действия истечет 31 декабря. В результате контрафактом может оказаться около 40 млн бутылок стоимостью 15 млрд рублей, заявили в российской Ассоциации ритейлеров. Там просят премьер-министра Михаила Мишустина продлить действие моратория до конца 2022 года.
Также в январе стартует очередной этап программы туристического кешбэка, в рамках которой можно вернуть часть средств, потраченных на путешествия по России.
В этот раз туристический кешбэк будет действовать с 18 января по 12 апреля — в это время надо осуществить бронирование, а совершить поездку можно до 30 апреля включительно.
В рамках программы можно вернуть 20% от стоимости поездки, но не более 20 тыс. рублей, при условии, что путевки оплачены картой «Мир».