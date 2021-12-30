14:31 (мск), источник: Моя Планета
Что в мире называют русским
Слово «русский» часто фигурирует за рубежом в паре с другими словами, образуя устойчивые выражения. Сегодня мы решили разобраться, какие вещи и явления нам приписывают и почему?
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Эта экстремальная игра действительно русская по происхождению. По одной из версий, она зародилась в XIX веке в местах заключения: охранники заставляли арестантов стрелять по очереди в себя и делали ставки, кому достанется единственный патрон. По другой версии, игру придумали российские офицеры с целью проверить себя на храбрость и показать удаль окружающим.
Впервые термин «русская рулетка» встречается в американском журнале Collier’s Weekly в 1937 году. Джордж Сурдез описывает эту экстремальную забаву русских со слов французского сержанта, служившего в русской армии в Иностранном легионе: «Ты когда-нибудь слышал о “русской рулетке”? Когда я сказал, что не слышал, то он поведал мне все о ней. Когда он служил в русской армии в Румынии, примерно в 1917 году, когда вокруг все разваливалось, русские офицеры считали, что теряют не только престиж, деньги, семью, страну, но и честь перед лицом союзников. Некоторые из них, сидя где угодно — за столом, в кафе, у друзей, — неожиданно доставали револьвер, вынимали один патрон из барабана, крутили его, приставляли дуло к своей голове и нажимали спусковой крючок. Вероятность того, что выстрел будет и мозги офицера разлетятся повсюду, составляла пять шансов из шести. Иногда так и случалось, иногда нет». Игру, похожую на русскую рулетку, описывает Лермонтов в «Герое нашего времени» — рассказе «Фаталист». В наши дни словосочетание «русская рулетка» имеет также метафорическое значение: это нечто рискованное, опасное и немного сумасшедшее.
Русскими за границей называются крепкие коктейли, содержащие водку. Напиток «Черный русский» состоит из семи частей водки и трех частей кофейного ликера «Калуа», а также колотого льда. Впервые его подал бельгиец Гюстав Топ в брюссельском отеле «Метрополь» в честь посла США в 1949 году — название символизировало темный период начавшейся холодной войны. Это был первый из коктейлей, в который был добавлен кофе.
«Белый русский» появился позднее — он впервые упомянут в газете Oakland Tribune 1965 года. Он содержит те же ингредиенты, что «Черный русский», но также щедро разбавлен сливками. Пропорции могут быть разными. Дополнительную рекламу коктейлю принес фильм «Большой Лебовски» 1998 года: напиток перестали считать женским, так как его пил один из героев-мужчин. Есть много любопытных вариаций на тему этих коктейлей. В меню баров фигурируют названия «Сильный белый русский» (с водкой «Белая Русь»), «Бледный русский» (с самогоном), «Голубой русский» (вишневый ликер вместо «Калуа»), «Грязный русский» (с шоколадным сиропом), «Прокол русского» (с ликером «Шериданс»), «Нищий русский» (с вареной сгущенкой вместо «Калуа» и сливок).
Russian Red — так за границей называют ярко-красный оттенок губной помады, который, как полагают иностранцы, очень любят русские девушки. Ну и в целом красный цвет наверняка имеет множество ассоциаций с Россией: коммунизм, флаги, пионерские галстуки, Кремль, матрешки, помада… Любопытно, что иностранная певица Лурдес Эрнандес взяла псевдоним Russian Red в честь помады после того, как однажды увидела девушку с ярко-накрашенными губами — цвет ей приглянулся, как и его название. Ее мать — испанка, отец — англичанин, поет она в стиле фолк и инди на английском и к России не имеет никакого отношения.
Service à la russe, service in the Russian style — это самый распространенный способ подачи еды в современных европейских ресторанах: когда приборы уже стоят на столе, на тарелке лежит свернутая салфетка, и вам приносят блюда по очереди: от закусок до десерта. Это «новшество» принес в Европу русский посол во Франции Александр Куракин в начале XIX века. До этого начиная со Средневековья популярна была сервировка по-французски (service à la française), когда блюда подавались все сразу и гости, стоя вокруг стола, накладывали себе, что хотели. Им приходилось проводить много времени на ногах и есть все подряд, не соблюдая последовательности. К тому же кушанья успевали остыть. Сервировка по-русски очень понравилась французам, а затем стала популярна и в Англии. Традиционный европейский обед включает несколько смен блюд: сначала закуски, потом салаты, суп, основное блюдо с гарниром — обычно и рыбное, и мясное — и наконец десерт. Перед подачей десерта со стола убирается все лишнее.
Словосочетание «русский чай» закрепилось в Великобритании еще в XIX веке: купцы привозили из России копорский чай, известный также как иван-чай — это традиционный русский травяной напиток, который делался из растения кипрей узколистый (иван-чай) и получил название в честь села Копорье под Петербургом. Этот странный терпкий чай имел не слишком приятный вкус, из-за чего возникла поговорка «Копорское крошево и кисло, и дешево». Напиток и вкусом, и цветом удивлял англичан, так как они традиционно пили чай с молоком. Сейчас русским чаем британцы называют, как правило, чай с лимоном.
В Сети найдется немало рецептов русского чая. Например, популярен такой: «Берем по щепотке растворимого черного чая, порошкового фруктового напитка Tang и лимонного порошкового напитка, добавляем ложку молотой гвоздики и две ложки корицы, кладем немного сахара, все перемешиваем, храним в стеклянной банке и завариваем по щепотке в чашке кипятка или холодной воды».
Это блюдо можно встретить в меню во многих странах мира. Иногда имеется в виду винегрет, но чаще все-таки речь идет об оливье — салате, который действительно имеет большое значение для русских людей хотя бы потому, что является традиционным блюдом для встречи Нового года.
Для нас его название звучит по-французски, и неудивительно: ведь придумал блюдо французский повар Люсьен Оливье и хранил рецепт в тайне до самой смерти. Но салат действительно можно считать русским, так как работал этот повар в Москве и изобретал свой салат для русских посетителей ресторана «Эрмитаж» в 1860-х годах. «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным им салатом Оливье, без которого обед не обед и тайну которого не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то», — вспоминал Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи».
По легенде, Оливье изобрел свой салат со злости на клиентов, которые не поняли его изысканного блюда «Майонез из дичи» — оно состояло из компонентов, которые мы привыкли видеть в салате оливье, но поданных по отдельности. Кто-то из едоков просто смешал мясо птицы, соус, картофель с корнишонами и вареные яйца. На следующий день после этого «проступка» повар стал подавать готовую кашу из некогда фирменного блюда. К сожалению, оригинальный рецепт салата умер вместе с самим Оливье, а разошелся он благодаря некоему русскому повару Ивану Иванову, который проник на кухню и подглядел за мастером.
Аттракцион, который мы в России называем американскими горками, во многих странах именуют русскими горками. Так чьи же они на самом деле? Правда, как это часто бывает, где-то посередине. Действительно, этот аттракцион был запатентован и стал популярен в США. В 1884 году открылась «Наклонная железная дорога» Джона Тейлора на Кони-Айленде. Затем другой американец ЛаМаркус Эдна Томпсон доработал идею и запустил несколько горок по всей Америке.
От года к году аттракцион становился все более популярным. Однако, как считают историки, подобное развлечение имеет русские корни, ведь в основе «наклонных железных дорог», работающих под действием силы тяжести, лежит тот же принцип, что у ледяных горок, а они строились в Санкт-Петербурге еще в XVIII веке. Как свидетельствуют историки, в России катания с горок стали популярны еще при Екатерине II — уж очень любила эту забаву императрица.
Ледяные горки имели высоту примерно 25 м и угол наклона около 50°, а для надежности укреплялись деревянными опорами. Некоторые историки полагают, что именно в России к саням впервые приделали колеса, чтобы Екатерина II могла кататься не только зимой, но и в теплое время — считается, что такие горки появились в садах Ораниенбаума в 1784 году. Впрочем, некоторые историки не согласны и утверждают, что горки с вагонетками на колесах появились в Париже в 1812 году. Любопытно, что уже тогда они назывались русскими: Les Montagnes Russes à Belleville («Русские горки в Бельвилле»).