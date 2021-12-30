В России выявили 103 случая заражения «омикроном»

«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с “омикроном”, у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления “омикрона”. Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».
По словам Поповой, все очаги локализованы.
Она добавила, что уже проводится первый скрининг тест-системы для выявления непосредственно «омикрона».
«Мы тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен [вирус]. Количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, откуда могут привести нам “омикрон”, мы проводим», — рассказала глава Роспотребнадзора.
Штамм «омикрон» будет распространяться в России, это неизбежно из-за количества контактов, сообщила Попова.
«Омикрон» придет в Россию, это неизбежно, у нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики и останавливать это нет никакого смысла", — сказала она.
Глава Роспотребнадзора указала на необходимость сделать так, чтобы наступление омикрон-штамма не стало критически тяжелым для российской системы здравоохранения.