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14:31 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 103 случая заражения «омикроном»

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Свыше 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» выявлены в России, все очаги локализованы. Об этом в четверг сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день, несмотря на то что уже почти два месяца мир знаком с “омикроном”, у нас в стране при плотном мониторинге 103 выявления “омикрона”. Это люди приехавшие или люди очень близко с ними контактировавшие», — сказала она в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Поповой, все очаги локализованы.

Она добавила, что уже проводится первый скрининг тест-системы для выявления непосредственно «омикрона».

«Мы тестируем всех приехавших из зон риска, из зон высокого риска мы сегодня отправляем на обсервацию, и выборочно из всех тех стран, где выявлен [вирус]. Количество стран увеличивается с каждым днем, но выборочное тестирование практически со всех рейсов, откуда могут привести нам “омикрон”, мы проводим», — рассказала глава Роспотребнадзора.

Штамм «омикрон» будет распространяться в России, это неизбежно из-за количества контактов, сообщила Попова.

«Омикрон» придет в Россию, это неизбежно, у нас достаточное количество контактов, интенсивная миграция, это признак развития нашей экономики и останавливать это нет никакого смысла", — сказала она.

Глава Роспотребнадзора указала на необходимость сделать так, чтобы наступление омикрон-штамма не стало критически тяжелым для российской системы здравоохранения.

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