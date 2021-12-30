В России вырос уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Голикова 30 декабря заявила, что в стране вакцинация первым компонентом проведена 78,6 млн раз, вакцинация полного цикла — 74,5 млн раз.
«У нас уже есть четыре региона-лидера, где уровень [коллективного иммунитета] превысил 80%. Это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%) и Карелия (80,4%)», — добавила Голикова.
По ее словам, к отметке 80% также приближаются Республика Тыва (78,1%) и Московская область (77,2%).
Ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю зафиксированы в семи регионах России: Владимирская область; Карачаево-Черкессия; Башкирия; Тыва; Свердловская область; Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ.
В то же время в 13 регионах России эпидемиологическая ситуация улучшилась, в том числе в Камчатском крае, Бурятии, Ингушетии, Марий Эл, Мордовии, Хакасии, Чувашии, а также Воронежской, Кемеровской, Магаданской, Московской, Ростовской и Волгоградской областях.
Президент Владимир Путин 28 декабря заявил, что уровень коллективного иммунитета в России необходимо довести до 90%. Текущие показатели он счел недостаточными.
В начале 2021 года глава Минздрава Михаил Мурашко говорил о необходимости достичь 60% иммунизированных от числа взрослых жителей России. Позднее оперативный штаб пришел к выводу, что уровень коллективного иммунитета нужно довести до 80%.
В ноябре Голикова говорила, что уровень коллективного иммунитета желательно довести до 95%, но добавляла, что пока российские власти стремятся поднять это значение до 80%.
Коллективный иммунитет — это формирование прослойки населения с иммунитетом к заболеванию, достаточной для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.